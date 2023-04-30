Süper küçük nesneleri görüntülemek için nano parçacık kullanılıyor

Avustralyalı fizikçiler, insan saçından binlerce kat ince olan nesneleri daha yakından incelemek için nano parçacıkları kullanıyor.

Xinhua
Yayınlanma: 30.04.2023 - 08:00
Süper küçük nesneleri görüntülemek için nano parçacık kullanılıyor
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Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) ve Adelaide Üniversitesi'nden bilim insanları yaptıkları yeni bir çalışmada süper küçük nesnelerin dünyasına göz atabilmek için nano parçacıkları nasıl kullandıklarını anlattı. Sadece tek bir nano parçacığa ihtiyaç duyan teknoloji, kameraların görebildiği ışığın frekansını 7 kat artırıyor.

10 KAT DAHA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK

Çalışmanın baş yazarı Anastasiia Zalogina, söz konusu teknolojinin, bilim insanlarının belirli hastalıkları ve sağlık sorunlarını daha iyi anlamasına yardımcı olarak tıp sektörüne büyük kazançlar sağlayabileceğini söyledi.

Bilim insanlarının geleneksel mikroskoplarla mümkün olandan 10 kat daha yüksek bir çözünürlükle süper küçük nesneleri görebilmesine imkan tanıyan bu teknoloji, tekil virüslerin ve hücrelerin iç yapılarının incelenmesine yardımcı oluyor.

Elektron mikroskopları gibi nano ölçekteki nesnelerin görüntülenmesine yönelik mevcut teknolojilerin pahalı olduğunu ve numunelere zarar verebilme olasılığının bulunduğunu kaydeden araştırmacılar, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin ışık bazlı yaklaşımının daha düşük maliyetli, güvenli ve etkili olduğunu belirtiyor.

Çalışmanın eş yazarı Sergey Kruk, bu teknolojinin yarı iletken sektöründe kalite kontrol önlemi olarak da faydalı olabileceğini söyledi.


Avustralyalı fizikçiler nano parçacıklar Anastasiia Zalogina

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