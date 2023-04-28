Bilim insanlarından uyarı: Uzayda cinsel ilişkiye girmeyin!

Yayınlanma: 28.04.2023 - 09:41

Güncelleme: 28.04.2023 - 09:41

İnsanların uzayda cinsel ilişkiye girmelerinin potansiyel tehlikelerini araştıran yeni bir makale, yakın gelecekte uzay turistlerinin cinsel ilişkiye girmemeyi kabul etmelerinin gerekli olabileceğini öne sürüyor.

Şu anda, uzay turizmi çok zenginlere ait bir kavram olarak görülüyor ve zamanlarının büyük bir çoğunluğu diğer turistlerin çok yakınında geçeceği için, yerçekimsiz ortamda seks yapmak için pek fırsatları olmayabilir. Ancak bu durum ilerleyen zamanlarda değişebilir ve yeni makale, uçuşlar uzadıkça, uzay ilişkilerinin meydana gelme şansının artacağını öngörüyor.

Chip'in aktardığı yeni bir raporda, “Tüm uzay turizmi katılımcılarının, uzay uçuşu sırasında mikro yerçekimine ve artan iyonlaştırıcı radyasyon seviyelerine maruz kalırken cinsel faaliyetlerden kaçınacağını varsaymak gerçekçi değil. Bu, gelişmekte olan uzay turizmi sektörü için önemli bir risk oluşturan, uzayda kontrolsüz insan gebeliği olasılığını artırıyor” diyor.

SORUN: UZAYDA HAMİLE KALMAK

Şimdiye kadar endüstri tarafından göz ardı edildiğini söyledikleri bu sorun, birinin gezegenimizin koruyucu atmosferinin dışındayken gebe kalmasının yaratabileceği etkinin çevresinde şekilleniyor.

Ekip, “Bu uzay ortamlarının insan üremesinin erken aşamasındaki etkileri ve insan yavruları üzerindeki uzun vadeli sonuçları hakkındaki bilgimiz henüz başlangıç aşamasındadır” diye yazıyor ve devam ediyor: “Olası zararlı sonuçlar arasında biyolojik niteliktekiler – örneğin insan yavrularındaki gelişimsel anormallikler – ve toplumsal ve ticari niteliktekiler – örneğin açılabilecek davalar, itibar zedelenmesi ve mali kayıp yer alıyor.”

Ekip, radyasyonun sperm üzerindeki etkilerinin potansiyel olarak üç aya kadar sürmesiyle sorunların uçuştan sonra da devam edebileceğini belirtiyor.

Ekip, etkilerin azaltılması için, katılımcılara uçuş öncesinde riskler konusunda danışmanlık verilmesini öneriyor ve “uzay uçuşu sırasında veya kısa bir süre sonra gebe kalmaları durumunda, sonuçlardan yalnızca katılımcıların sorumlu olduğunu” belirten yasal bir feragatname imzalamalarının istenmesini öneriyor. Ayrıca, doğum kontrolü kullanılmasının önemini de belirtiyor, ancak “bariz bir endişe, bir uzay ortamında insan doğum kontrol yaklaşımlarının etkinliğinin herhangi bir çalışmasının veya doğrulanmasının olmamasıdır” diyerek asıl sağlık sorunu vurguluyor.

Makale, Uzay Turizmi Konferansı 2023 öncesinde Zenodo’da yayınlandı.