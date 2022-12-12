Suudi Arabistan, Huawei ile anlaşma imzaladı
Suudi Arabistan hükümeti ve Çin'in teknoloji devi Huawei, dijital dönüşümünü hızla ileri taşımayı amaçladığı için yeni bir iş birliğine gitti.
Huawei'nin Pazar günkü açıklamasına göre, Suudi Arabistan İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ile başkent Riyad'da geçtiğimiz günlerde bir mutabakat zaptı imzalandı.
Anlaşma kapsamında iki taraf, Suudi Arabistan'ın 2030 Suudi Vizyonu çerçevesinde dijital dönüşümünü hızlandıracak şekilde ülkede ultra hızlı genişbant altyapısını ortaklaşa kuracak ve 2023 yılında ülkenin ilk "10Gbps Toplumu" pilot bölgesini hizmete açacak.
Aynı zamanda iki taraf akıllı şehirler, nesnelerin interneti, yapay zeka, oyun, finans teknolojisi, e-ticaret ve blokzincir projeleri üzerinde çalışan yerel dijital işletmelere de destek verecek ve küçük ve orta büyüklükte işletmelerin bulut kapasitelerini genişletmelerine yardımcı olacak.
Açıklamaya göre, Huawei Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Xiang Yi, "Suudi Arabistan'ın uzun vadeli ortağı ve bu ülkedeki bir BİT altyapı ve akıllı terminal tedarikçisi olan şirketimiz, Krallığın bilişim ve iletişim teknolojilerine olan isteklerine uzmanlık ve deneyimimiz ile destek vermek istiyor" diye konuştu.
Huawei açıklamasında, şirketin bakanlığın desteği ile Suudi Arabistan'da bir bulut bilişim bölgesi kurarak yerel veri merkezi şirketleriyle ortaklıklarını güçlendireceği kaydedildi. Anlaşma, Suudi üniversite öğrencilerinin derinlemesine teknoloji öğrenimi için Huawei merkezine ziyaretlerini de içeren bir eğitim programının başlatılmasını da öngörüyor.
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