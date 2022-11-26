Huawei'den Tunus'ta "Kıvılcım Projesi"

26 Kasım 2022 Cumartesi, 10:38

Finallere kalan 15 startup arasında elektronik ticaret, uzaktan eğitim, akıllı tarım ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketler yer aldı. Bu şirketlerin üçü, finansal desteğe hak kazanırken diğer 12 şirket ise Huawei'den teknik destek aldı.

Yarışmada yerel startup'lar, Huawei'nin bulut platformları üzerinde çözümlerini çalıştırabiliyor, Huawei'nin küresel platformuyla iş geliştirebiliyor ve finansal destek alabiliyor.