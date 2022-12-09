Huawei içinde kablosuz kulaklık olan akıllı saatini tanıttı

09 Aralık 2022 Cuma, 22:59

Huawei yeni akıllı saat modeli olan Watch Buds'ı tanıttı. Bu saatin diğer saatlerden farkı ise içinde kablosuz bir kulaklık yer alması. TWS yapıda olan bu kulaklıklı tasarım daha önce sızdırılmış ve ses getirmişti.

HUAWEI BU AKILLI SAATİNDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Akıllı saatin tasarımı dışarıdan bakıldığında klasik saatler gibi görünüyor. Gövde de yer alan özel bir bölüm sayesinde, Huawei Flip Cover ismini veriyor, yukarıya doğru açılan ekranın içinden kablosuz kulaklıklar çıkıyor.

Manyetik yapıda olan bu yapı tek bir dokunuş ile açılabiliyor. Yuvarlak yapıda olan cihaz aynı zamanda deri bir kayışa sahip. IP54 su geçirmezlik sertifikasının bulunduğu cihaz, 47 mm çapında, 466x466 çözünürlükte ve 1.47 inç yuvarlak AMOLED ekrana sahip.

80'den fazla sağlık özelliğini bulunan cihazda kalp atış hızı ve kandaki oksjien miktarını ölçen sistem de yer alıyor.

Kulaklıklar ise TWS yapıda ve üçlü gerçek zamanlı dinleme sunuyor. Aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod özellikleri bulunan kulaklık, yapay zeka destekli.

Huawei Watch Buds'ın batarya tarafında bizi 410 mAh ile karşılıyor. Kulaklıkların ise her birinde 30 mAh batarya tercih edildi. Huawei'in bu cihazı Çin'de yaklaşık 429 dolara satışa çıkacak.