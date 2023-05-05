Suudi Arabistan'da popüler bir oyun daha yasaklandı

Suudi Arabistan'da bazı oyunlar yasaklanıyor. Popüler oyunların da yer aldığı bu yasaklardan nasibini alan son isim de Final Fantasy 16 oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 10:58
Suudi Arabistan'da popüler bir oyun daha yasaklandı
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Ses getiren oyunları yasaklayan Suudi Arabistan şimdi de Final Fantasy 16'yı yasakladı. Daha önce de God of War serisini, GTA serisini ve The Last of Us Part II gibi oyunları yasaklayan Suudi Arabistan bu sefer de Square Enix tarafından sunulan oyunu yasakladı. 

Duyuruyu Square Enix yaptı. Oyun resmi olarak 22 Haziran 2023'te PlayStation 5 için çıkacak.

Peki oyun neden yasaklandı?

Suudi Arabistan tarafından yapılan resmi açıklamada yayıncının ülkedeki yetkili kurumların istediği gerekli değişiklikleri yapmaması sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlanmayacağının altını çizdi.

Öte yandan Suudi Arabistan'da pek çok sebeple yıllardır oyunlar yasaklanıyor ya da kullanıcıyla hiç buluşmuyor. Bunların başında oyunda yer alan şiddet öğeleri, kumara özendirme, çıplaklık ve cinsellik ve uyuşturucu ya da alkol tüketimi gibi sebepler ve çok daha fazlası yer alıyor.


Final Fantasy 16 Final Fantasy 16 yasaklandı Suudi Arabistan

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