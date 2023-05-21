GTA 5 satış rekoru kırdı!

Yayınlanma: 21.05.2023 - 14:23

Güncelleme: 21.05.2023 - 14:23

Oyun yapımcısı Rockstar Games’in bağlı olduğu Take-Two Interactive geçen günlerde mali raporunu yayınladı. Mali raporun yayınlanması ile birlikte şirketin en büyük oyunlarından biri olan GTA 5’i ne kadar sattığı ortaya çıktı.

Gamespot’un haberine göre, 10 yıl önce çıkış yapmış olan GTA 5 dünya çapında bu zamana kadar 180 milyon kopya sattı. Bütün GTA serisinin ise toplamda 400 milyon kopya sattığı ortaya çıktı. Ayrıca şirketin en büyük üçüncü gelir kaynağının ise GTA 5 olduğu da açıklandı.

GTA 5 HÂLÂ NEDEN BU KADAR PARA KAZANDIRIYOR?