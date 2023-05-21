GTA 5 satış rekoru kırdı!
Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Grand Theft Auto’nun (GTA) son oyunu GTA 5’in satışları 180 milyonu aştı.
Oyun yapımcısı Rockstar Games’in bağlı olduğu Take-Two Interactive geçen günlerde mali raporunu yayınladı. Mali raporun yayınlanması ile birlikte şirketin en büyük oyunlarından biri olan GTA 5’i ne kadar sattığı ortaya çıktı.
Gamespot’un haberine göre, 10 yıl önce çıkış yapmış olan GTA 5 dünya çapında bu zamana kadar 180 milyon kopya sattı. Bütün GTA serisinin ise toplamda 400 milyon kopya sattığı ortaya çıktı. Ayrıca şirketin en büyük üçüncü gelir kaynağının ise GTA 5 olduğu da açıklandı.
GTA 5 HÂLÂ NEDEN BU KADAR PARA KAZANDIRIYOR?
Geçen yıllarda Epic Games tarafından GTA 5 ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Buna rağmen oyun hala Take-Two Interactive’e para kazandırmaya devam ediyor.
Bunun en büyük sebebi ise GTA 5’in Online versiyonu gösteriliyor. Oyun 10 yıl önce çıkmasına rağmen online versiyonu hâlâ oyuncular tarafından oynanmaya devam ediyor.
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