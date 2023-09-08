Tanıtıma 4 gün kala iPhone 15 Pro'nun teknik özellikleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:49

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:49

ABD'li teknoloji devi Apple yeni iPhone 15 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak, bazı söylentilere göre Apple, bu yeni telefonlar için fiyatlarını 100 dolar artırmayı planlıyor. İlk başta, bu artışın temel depolama alanını 128 GB'a yükselterek dengeleyebileceği öne sürülmüştü, ancak yeni bilgilere göre durum böyle olmayabilir.

TrendForce'un analistlerine göre, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro serisi ile aynı 128 GB depolama alanıyla başlayacak. Rapora göre, iPhone 15 Pro'nun fiyatı 999 dolar (mevcut kur ile 26 bin 821 TL) olarak kalacak, ancak iPhone 15 Pro Max'in fiyatında 100 dolarlık bir artış bekleniyor ve bu model 1199 (mevcut kur ile 32 bin 191 TL) dolardan başlayacak.

Ancak, TrendForce'un raporunda her iki modelin de 128 GB depolama alanına sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, iPhone 15 Pro'nun 8GB RAM ile geleceği öne sürülüyor. Bu rapor, daha önce dolaşımda olan bilgileri büyük ölçüde doğruluyor gibi görünüyor.

Diğer analist raporları, fiyat artışının yeni titanyum kasa ve iPhone 15 Pro Max'in periskop kamerası gibi özelliklere dayandığını öne sürüyor. Ancak, Apple'ın temel depolama alanını 256 GB'a çıkarıp çıkarmayacağına dair beklentiler, şu anda kesin değil.

IPHONE 15 PRO'NUN BÜTÜN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

iPhone 15 Pro, 48MP ana kamerayı koruyacak ancak yeni ve daha gelişmiş bir ultra geniş kameraya sahip olacak. Telefoto kamerasında da iyileştirmeler bekleniyor. Bütün kamera özellikleri ise şöyle:

Ana kamera: 48MP, f/1.8, Sony IMX803 1/1.3"

Telefoto: 12.7MP, f/2.8

Geniş Açı: 13.4MP, f/2.2

iPhone 15 Pro'da sızıntılara göre diğer özellikler ise şöyle olacak: