Tanıtıma 4 gün kala iPhone 15 Pro'nun teknik özellikleri ortaya çıktı
Apple 12 Eylül tarihinde 'Wonderlust' adlı bir etkinlik düzenleyerek yeni akıllı telefon serisi iPhone 15'leri tanıtmayı planlıyor. Ancak tanıtım tarihine 4 gün kala iPhone 15 Pro'nun teknik özellikleri sızdırıldı. İşte iPhone 15 Pro'nun teknik özellikleri...
ABD'li teknoloji devi Apple yeni iPhone 15 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak, bazı söylentilere göre Apple, bu yeni telefonlar için fiyatlarını 100 dolar artırmayı planlıyor. İlk başta, bu artışın temel depolama alanını 128 GB'a yükselterek dengeleyebileceği öne sürülmüştü, ancak yeni bilgilere göre durum böyle olmayabilir.
TrendForce'un analistlerine göre, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro serisi ile aynı 128 GB depolama alanıyla başlayacak. Rapora göre, iPhone 15 Pro'nun fiyatı 999 dolar (mevcut kur ile 26 bin 821 TL) olarak kalacak, ancak iPhone 15 Pro Max'in fiyatında 100 dolarlık bir artış bekleniyor ve bu model 1199 (mevcut kur ile 32 bin 191 TL) dolardan başlayacak.
Ancak, TrendForce'un raporunda her iki modelin de 128 GB depolama alanına sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, iPhone 15 Pro'nun 8GB RAM ile geleceği öne sürülüyor. Bu rapor, daha önce dolaşımda olan bilgileri büyük ölçüde doğruluyor gibi görünüyor.
Diğer analist raporları, fiyat artışının yeni titanyum kasa ve iPhone 15 Pro Max'in periskop kamerası gibi özelliklere dayandığını öne sürüyor. Ancak, Apple'ın temel depolama alanını 256 GB'a çıkarıp çıkarmayacağına dair beklentiler, şu anda kesin değil.
IPHONE 15 PRO'NUN BÜTÜN ÖZELLİKLERİ NEDİR?
iPhone 15 Pro, 48MP ana kamerayı koruyacak ancak yeni ve daha gelişmiş bir ultra geniş kameraya sahip olacak. Telefoto kamerasında da iyileştirmeler bekleniyor. Bütün kamera özellikleri ise şöyle:
Ana kamera: 48MP, f/1.8, Sony IMX803 1/1.3"
Telefoto: 12.7MP, f/2.8
Geniş Açı: 13.4MP, f/2.2
iPhone 15 Pro'da sızıntılara göre diğer özellikler ise şöyle olacak:
- Titanyum çerçeve: Önceki Pro modellerinde paslanmaz çelik kullanan Apple, Pro modellerde daha hafif ve sağlam titanyum tercih edecek.
- A17 Bionic işlemci: 3 nm üretim sürecinden çıkarılacak yeni işlemci daha hızlı ve daha verimli olacak.
- Eylem düğmesi: Sesli/ sessize alma tuşunun yerini alacak eylem düğmesi daha işlevsel hale getirilebilecek.
- USB C portu: Avrupa Birliği baskıları sebebiyle telefonlar USB C şarj portu ile gelmek durumunda. Apple da bu diretmeye uyarak değişikliği yapıyor.
- Yeni renk seçenekleri: Bu yıl Titan Grisi, Mavi, Gümüş ve Uzay Siyahı renkleri geliyor.
- Ultra ince çerçeveler: Çok daha ince çerçeveler sunulacak.
- Wi Fi 6E: 6 GHz Wi Fi ile kablosuz bağlantı hızı artacak.
- 8 GB RAM: Telefonlarda eskiye nazaran 2 GB daha fazla RAM olacak.
- Periskop telefoto lens: Yıllardır beklenen bu kamera, iPhone 15 Pro Max’e ya da 15 Ultra’ya özel bu kamera ile 5x veya 6x’e kadar optik yakınlaştırma yapma imkanı sunacak.
- Daha onarılabilir tasarım: Burada Apple, iPhone 14 ve iPhone Plus'ın izinden gidiyor.
- Ultra Geniş Bant bağlantı iyileştirmeleri: 2024’ün başında gelecek Apple Vision Pro başlık modeline hazırlık odağında U1 çipinde bir güncelleme yapılacak.
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