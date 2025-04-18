Tayland, yapay zeka destekli ilk robot polisini tanıttı
Tayland polisi, yapay zeka ile tasarlanmış olan dünyanın ilk robot polisini tanıttı.
Yapay zekanın da nimetlerinden yararlanılarak tasarlanmış olan dünyanın ilk robot polisi 'Cyborg 1.0', polisler gibi üniforma giyerek Tayland'ın Nakhon Pathom eyaletindeki Songkran Festivali sırasında görevlendirildi.
Polis yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:
“Tayland Kraliyet Polisi 7’nci Bölge polisi ve Nakhon Pathom polisi, Nakhon Pathom Belediyesi ile gövdesinin etrafında akıllı yapay zeka kameralar bulunan bir Robocop polis robotu olan ‘AI Police Cyborg 1.0’ı tanıttı. Bu polis, etkinlik alanının içinde ve çevresinde bulunan mevcut güvenlik kameralarını ve güvenliği sağlamak için uçan droneları devreye sokabiliyor. Robot polis, yüz tanıma sistemiyle, hakkında tutuklama emri bulunan bir kişi tespit edildiğinde uyarı veriyor. Etkinlik içinde tehlike yaratabilecek bıçak ve diğer silah benzeri nesneleri (su tabancaları hariç) tespit edebiliyor”
Yapay zeka teknolojisi aynı zamanda bulunduğu her yerden CCTV ve dron görüntülerini analiz ederek çevrede olanları takip etmesini sağlıyor.
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