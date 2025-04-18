Tayland, yapay zeka destekli ilk robot polisini tanıttı

Tayland polisi, yapay zeka ile tasarlanmış olan dünyanın ilk robot polisini tanıttı.

Tayland, yapay zeka destekli ilk robot polisini tanıttı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 19:16

Yapay zekanın da nimetlerinden yararlanılarak tasarlanmış olan dünyanın ilk robot polisi 'Cyborg 1.0', polisler gibi üniforma giyerek Tayland'ın Nakhon Pathom eyaletindeki Songkran Festivali sırasında görevlendirildi.

Polis yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

“Tayland Kraliyet Polisi 7’nci Bölge polisi ve Nakhon Pathom polisi, Nakhon Pathom Belediyesi ile gövdesinin etrafında akıllı yapay zeka kameralar bulunan bir Robocop polis robotu olan ‘AI Police Cyborg 1.0’ı tanıttı. Bu polis, etkinlik alanının içinde ve çevresinde bulunan mevcut güvenlik kameralarını ve güvenliği sağlamak için uçan droneları devreye sokabiliyor. Robot polis, yüz tanıma sistemiyle, hakkında tutuklama emri bulunan bir kişi tespit edildiğinde uyarı veriyor. Etkinlik içinde tehlike yaratabilecek bıçak ve diğer silah benzeri nesneleri (su tabancaları hariç) tespit edebiliyor”

Yapay zeka teknolojisi aynı zamanda bulunduğu her yerden CCTV ve dron görüntülerini analiz ederek çevrede olanları takip etmesini sağlıyor.


İlgili Haberler

Dünyanın en küçük kablosuz uçan robotu üretildi

Dünyanın en küçük kablosuz uçan robotu üretildi
Dünyanın en popüler robot süpürgeleri açıklandı

Dünyanın en popüler robot süpürgeleri açıklandı
İnsansı robot evlere kadar giriyor: İşte ev işlerinin yeni yardımcısı

İnsansı robot evlere kadar giriyor: İşte ev işlerinin yeni yardımcısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler