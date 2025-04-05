Dünyanın en popüler robot süpürgeleri açıklandı
Yeni yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre dünyanın en popüler robot süpürge markası Roborock oldu.
Bir süredir ev temizliğinde sıklıkla tercih edilen robot süpürgelere yönelik pazar araştırma şirketi IDC'den yeni bir çalışma geldi.
Farklı kategorilerde yaptığı araştırmaların sonuçlarını yayınlayan IDC, dünyanın en popüler robot süpürge markasını da açıkladı.
Buna göre Roborock, dünyanın en çok tercih edilen robot süpürge markası oldu.
DÜNYANIN EN POPÜLER ROBOT SÜPÜRGE MARKALARI
Pratik ve uygun fiyatlı seçenekleriyle son yıllarda oldukça tercih edilen robot süpürgelere her geçen gün yeni bir model de ekleniyor. IDC'nin yaptığı araştırmaya göre dünyanın en popüler robot süpürge markası Roborock olurken, onu iRobot takip etti. Ecovcs, Xiaomi ve Dreame diğer tercih edilen markalar oldu.
Araştırmaya göre 2024 yılında satılan tüm robot süpürgelerin yüzde 16'sini Roborck oluşturdu. Markanın pazar payı ise yüzde 22,3'e kadar çıktı. Roborock, robot süpürge satışlarını da yıllık olarak yüzde 20,7 oranında artırdı.
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