Goldman Sachs yıl sonu petrol fiyatı tahminini açıkladı
Goldman Sachs, 2021 sonu için Brent petrol varil fiyat tahminini 90 dolara yükseltti
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, talebin artması ve Ida Kasırgası’nın ABD’nin petrol üretimine verdiği hasarın küresel arzda daralmaya yol açması nedeniyle Brent ham petrol fiyatları için yıl sonu tahminini 80 dolardan 90 dolara yükseltti.
Petrol fiyatları Pazartesi günü varil başına 79.19 dolardan işlem görürken, ABD Batı Teksas Orta (WTI) ham petrolü varil başına 75.08 dolardan işlem gördü.
2023 TAHMİNİ 85 DOLAR
2023 petrol tahmini de 20 dolar artışla 85 dolara yükseltildi.
Goldman ayrıca küresel doğalgaz kıtlığının petrole dayalı elektrik üretimini artıracağı için talep artışının olabileceğini öngördü.
NÜKLEER ANLAŞMA BEKLENTİSİ ERTELENDİ
Banka ayrıca İran ile nükleer anlaşma beklentilerini erteledi. 2022'nin Nisan ayına kadar bir anlaşma olmasını beklemediğini ifade eden banka, önceki tahminlerinde bu yıl içerisinde anlaşma beklediğini belirtmişti.
Viyana'daki görüşmelerden anlaşma çıkması ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını kaldırması halinde İran'ın ham petrol ihracatının artması bekleniyor.
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