Suriye'den denize sızan petrol, Mersin sahillerine ulaştı
Suriye'deki bir santralden sızan petrol, Mersin sahillerine de ulaştı. Petrol atıkları toplanırken, mavi yüzgeçli yengeç başta olmak üzere bazı deniz canlılarının sahile vurduğu gözlendi.
Suriye'deki termik santralden 24 Ağustos'ta sızan petrol, Doğu Akdeniz'deki birçok sahile ulaştı. Mersin sahillerini de tehdit eden petrol atıklarına karşı ekipler, Tarsus Plajı'nda temizlik yaptı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü Vekili İbrahim Can "Sızan yaklaşık 15 bin ton yakıt, sahillerimizi tehdit altında bırakmaktadır" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Belediyesi ekipleri, Berdan Nehri'nin denize döküldüğü alanın doğusu ile batısında petrol atıkları temizliği yaptı. Ellerinde eldiven ve temizlik aletleriyle kumsala kadar uzanan petrol atıklarını toplayan ekipler, kilometrelerce uzunluğundaki alanda çalışma başlattı. Petrol atıkları toplanırken, mavi yüzgeçli yengeç başta olmak üzere bazı deniz canlılarının ölü olarak sahile vurduğu gözlendi. Çalışmaları Çevre İl Müdürlüğü ekipleri de takip etti.
"TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü Vekili İbrahim Can, Suriye'nin Baniyas Termik Santrali’nde meydana gelen petrol sızıntısının Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri tehdit ettiğini belirterek "Ülkemiz sınırları içerisinde ilk etapta Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Samandağ sahillerinde, akabinde Karataş sahillerinde ve şu anda da Tarsus Berdan Nehri’nin denize döküldüğü kısmın doğusunda ve batısında küçük parçacıklar halinde görülmektedir. Sızan yaklaşık 15 bin ton yakıt, sahillerimizi tehdit altında bırakmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı’nın ve liman başkanlıklarının sahillerde, açıklarda bu şekillerde temizleme çalışmaları yaptığını biliyoruz. Ancak rüzgar yönüyle sahillerimize kadar geleceğini, bu parçacıkların, bu oluşumların sahillerimizde olacağını öngörüyorduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak gerek araç ve ekipmanlarımızla gerek personellerimizle olası tehditlere karşı zaten teyakkuz halindeyiz. Bu işleri koordineli bir şekilde ilçe belediyelerimizle de sağlamaktayız" diye konuştu.
İlgili Haberler
- Bakan Karaismailoğlu: Petrol sızıntısına karşı Akdeniz'i bariyerle kapattık
- AKP’li başkan, petrol hırsızlığından birlikte cezaevinde yattığı arkadaşını unutmadı
- Hatay Samandağ'da sahile petrol atığı vurdu
- 30 milyon hibe tartışması! "Somali'de liman işleten yandaş firma kim? İsrail'e petrol mü taşınıyor?"
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Fenerbahçe-Sivas maçına damgasını vuran hakem itirafı!
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- CHP ilçe yönetimi istifa etti
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
- 'Baykal' iddialarına CHP'li isimden yanıt
- Fethullah Gülen’in omzuna takılan rütbe
- Kendi kazdığı mezara düşerek öldü