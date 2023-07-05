Teknoloji şirketleri AB'nin ağır sorumluluklarına uyacak

Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası gereceğinde bazı sorumlulaklar getirilecekti. Teknoloji şirketlerinden ise 'uyacaklarına' dair açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2023 - 12:06
Teknoloji şirketleri AB'nin ağır sorumluluklarına uyacak
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Avrupa Birliği şarj standardı için çalışmalar yaparken Dijital Piyasalar Yasası gereğince pek çok değişiklik teknoloji şirketlerini kapsıyordu. Google, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Samsung ve ByteDance gibi şirketler bu yasalara uyacaklarını taahhüt ettiler.

Gatekeeper olarak tanımlanan bu şirketler bazı kurallara uyacaklarını kabul ettiler. Özellikle akıllı telefonlardaki mesajlaşma uygulamalarını diğer rakipleriyle 'rekabet içine' sokacak ve telefonlara ön yüklü olarak gelen uygulamaları da kullanıcıya bırakacak olmaları önemli bir adım. Çünkü özellikle Apple ve Samsung bu konuda çok eleştiriliyor ve telefonlarda ön yüklü olarak gelen uygulamaların kendi uygulamaları olmaları diğer rakiplerine yönelik haksız rekabete sebep oluyor.

Benzer sorunu Google tarayıcı tarafında Microsoft ise yazılım tarafında yapıyor olmasıyla eleştiriliyor.

Reuters'ta yer alan habere göre söz konusu dev 7 teknoloji şirketi AB'nin yeri kriterlerine uyacaklarını duyurdu. Duyuru ise Avrupa Birliği'nden Thierry Breton tarafından paylaşıldı.

Komisyonun gatekeeper tanımını 6 Eylül'de kesin karara bağlaması bekleniyor. Kararın açıklanmasıyla şirketlere 6 ay süre tanınacak eğer uymazlarsa her şirket için yıllık kazançlarının yüzde 10'u kadar ceza kesilebilecek.


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