Tarımsal girdi fiyatları, yıllık bazda genelde yüzde 134, gübrede yüzde 235 arttı

22 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Türkiye’de tarım sektörüyle ilgili yayımlanan her yeni veri ve yapılan her yeni açıklama, bugün dünyada gıda krizi tartışmalarının yaşandığı ortamda ülkedeki durumla ilgili kaygıları artırıyor. Özellikle üretim maliyetlerinin geldiği nokta çiftçiler üzerinde baskı oluşturuyor.

TÜİK’in dün açıkladığı “Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Temmuz 2022” raporuna göre Tarım-GFE, Temmuz 2022’de önceki ay (aylık) kıyasla yüzde 1.31, Aralık 2022’ye (7 aylık) yüzde 83.43, Temmuz 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 133.41 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 79.72 arttı. Yıllık artış Haziran 2022 yüzde 134.96, Temmuz 2021’de ise yüzde 29.38’di.

BUNLAR STRATEJİK ÜRÜN

Temmuz 2022 kapsamında aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar yüzde 6.57 ile “malzemeler” ve yüzde 6.47 ile “gübre ve toprak geliştiriciler” oldu. Yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 234.88 ile “gübre ve toprak geliştiriciler” ve yüzde 201.13 ile “enerji ve yağlar” olarak kayıtlara geçti.

Yine dün bir açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da bu kez hasadı başlayan pamuk ve şeker pancarı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu kapsamda pamuğun endüstri bitkileri içinde hem lif hem yağ bitkilerinin arasında bulunduğunu, birçok sanayinin temel hammaddesinin buradan karşılandığını vurgulayan Bayraktar, şeker pancarı ve şeker üretiminin ise Türkiye için vazgeçilmez olduğunu anımsattı. Üretici örgütlerinin de güçlendirilmesini isteyen Bayraktar, şöyle devam etti:

- Pamuk üretimi dünyada fiyat desteği, doğrudan gelir desteği, gümrük önlemleri ve sigorta destekleri gibi pek çok farklı araçla destekleniyor. ABD ve Çin gibi başlıca pamuk üreticisi ve ihracatçısı ülkeler, üretimlerini önemli ölçüde destekleyerek rekabette Türkiye’nin önünde bulunuyor. Ülkemizde de girdi fiyatlarındaki yüksek artışlar gözetilerek prim ve destekler artırılmalı, üreticilerimiz korunmalıdır.

- Maliyetleri yükselen şeker pancarı üreticilerinin üretimlerini sürdürebilmesi ve ihtiyaç duyduğumuz şeker üretimini karşılaması için maliyetlerin üzerinde, çiftçi kârını da gözeten bir fiyat açıklanmasını bekliyoruz.