Akıllı telefonlarla sarhoşluğu tespit edebilir miyiz? Telefon ile artık sarhoşluk düzeyi ölçülecek!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:44

Güncelleme: 10.11.2023 - 13:44

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin ölümüne alkol kullanımı neden olmaktadır. Bu, tüm ölümlerin yüzde 5,3'üne tekabül ediyor.

Şimdi ise Stanford Medicine ve Toronto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, akıllı telefonlar ve akıllı hoparlörlerdeki sensörlerin kullanıcının ne kadar sarhoş olabileceğini belirleyebilmesini sağlayacak bir çalışma başlattılar.

Bilim insanları, deneklerin ses düzenlerindeki değişikliklerin cihazlar tarafından alkol zehirlenmesini yüzde 98 oranında doğru bir şekilde tahmin etmek için kullanılabileceğini ortaya koyan deneyler gerçekleştirdi.

21 yaş ve üzeri 18 katılımcıyla yürütülen bir çalışmada ağırlığa dayalı alkol dozajı verilmesinin yanı sıra, katılımcılardan rastgele bir dizi tekerleme söylemeleri istendi: biri içmeden önce, diğeri ise yedi saate kadar alkol tükettikten sonra her saat başı. Tekerlemeyi yüksek sesle okuduktan sonra, katılımcılara seslerini bir ila iki metre mesafede bulunan bir masaya yerleştirilmiş bir akıllı telefona kaydetmeleri istendi.

Stanford'da acil tıp alanında doçent olan baş araştırmacı Brian Suffoletto, "Modelimizin doğruluğu beni gerçekten şaşırttı" dedi.

Suffoletto'ya göre bu tür bir çalışmanın amacı, alkol zehirlenmesine bağlı araba veya diğer kazaların neden olduğu yaralanma ve ölümleri durdurmak için "tam zamanında müdahaleler" sağlayacak.

Akıllı telefonların ve akıllı hoparlörlerin yaygın kullanımı göz önüne alındığında, bu cihazlar bireyleri çok sarhoş olduklarında ve araba kullanmamaları gerektiğinde veya hatta hastaneye kaldırılmaları gerekebileceğinde uyarmak için kullanılabilecek.

Suffoletto, "Bir bireyden günlük rutinlerini sürdürürken pasif olarak veri örnekleyebilen ve yardıma ihtiyaç duyduklarında haberdar olmak için bir içki içme dönemine işaret edebilecek değişiklikleri gözlemleyebilen bir araca sahip olduğumuzu hayal edin" dedi.

Ancak bu deney henüz başlangıç aşamasında. Suffoletto, ses kalıplarının güvenilir bir sarhoşluk belirtisi olduğunu doğrulamak için, farklı etnik kökenlerden gelen bireylerle çok daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ileri sürdü. Gelecekte ekibinin, şu anda akıllı hoparlörler aracılığıyla konuşma örnekleri toplayan işletmelerden yardım isteyeceğini öne sürdü.

Çalışma, "Journal of Studies on Alcohol and Drugs" dergisinde yayımlandı.