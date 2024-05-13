OpenAI kurucusuna göre iPhone, insanlığın ürettiği en büyük teknoloji

OpenAI kurucusu Sam Altman, yaptığı bir röportajda iPhone'ların insanlık tarihinin en büyük teknolojisi olduğunu söylüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:43
OpenAI kurucusuna göre iPhone, insanlığın ürettiği en büyük teknoloji
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Apple'ın ilk kez 2007 yılında karşımıza çıkarttığı iPhone'lar, pek çok devrimi de sunan telefon serilerinden biri oldu. Pek çokları tarafından vazgeçilmez olan iPhone'lar bazıları tarafından da bir süredir 'aynı teknolojinin tekrar tekrar sunulmasıyla' eleştiriliyor. Geçen günlerde bir podcast yayınına konuk olan OpenAI kurucusu Sam Altman da ilk grupta yer alıyor. 

SAM ALTMAN 'iPHONE'LAR ŞİMDİYE KADAR ÜRETİLMİŞ EN ÖNEMLİ TEKNOLOJİ'

iPhone'ların harika olduğunu söyleyen Altman, “Şahsen iPhone'un insanlığın şimdiye kadar yarattığı en büyük teknolojinin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Gerçekten harika bir ürün” diyor.

Altman, söz konusu açıklamayı Apple'ın iPhone'da ChatGPT teknolojisini kullanmak için OpenAI ile anlaşma imzalamaya yaklaştığı dönemde yaptı. Bloomberg'e göre iPhone'larda ChatGPT teknolojisi kullanılacak. Bu bağlamda yapılan anlaşmada iOS 18 ile ChatGPT özellikleri iPhone'lara gelecek. Yine de bu söylentiler henüz netleşmiş değil, Bloomberg, nisan ayında görüşmelerin çok daha yoğun bir hal aldığını yazdı.


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