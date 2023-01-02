Telefonun sıcaklığını 4 derece düşüren teknolojik kılıf

02 Ocak 2023 Pazartesi, 12:39

Akıllı telefonlar için yenilikçi aksesuarlar geliştiriliyor. Bu kapsamda Redmi K60 için geliştirilen özel teknolojili kılıf, kasası ısınan telefonun sıcaklığını yaklaşık 4 dereceye kadar düşürebiliyor. Telefonlarda yaşanan ısınma sorununa geliştirilen bazı alternatifler var. Örneğin oyun oynamak üzere geliştirilen telefonların içine özel bir kasa soğutma sistemi yerleştirilebiliyor. Ancak yine de fazla oyun oynandığında ya da yaz mevsminde uzun süre ellerde tutulan telefonlar oldukça fazla ısınabiliyor.

KILIF TELEFONU AĞIRLAŞTIRMADAN SOĞUTUYOR

Xiaomi'nin geliştirdiği Redmi K60 için satışa sunulan telefon kılıfı da telefonun ısınma sorununu çözmek adına özel bir katı-sıvı geçiş teknolojisi kullanıyor. Bu sayede telefonu kalınlaştırmadan soğutabiliyor. Bu çözümde temelde sıcaklık, katıdan sıvıya geçen kompozit matereyal yer alıyor.



Bu sayede telefonun ısısı yükseldiğinde ısıyı emiyor. Sıcaklık değerinin de artmasının önüne geçilmiş oluyor. Bu sistemle yapılan ölçümlerde telefon kasasının sıcaklığının en az 4 derece kadar düştüğü kayıt altına alındı.

Cihazın global pazara çıkması bekleniyor ve söylendiği kadarıyla fiyatı 11 dolar olacak.