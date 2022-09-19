Redmi K60, iPhone 14 Pro'lardaki özelliği kazanacak

19 Eylül 2022 Pazartesi, 19:19

Çin merkezli akıllı telefon şirketleri resmi olarak Weibo tarafında hesap sahibi oluyor. Oradan kullanıcılarla buluşuyor ve aktif bir şekilde yeni cihazlarını duyuruyorlar. Bu noktada Xiaomi'nin Çin'deki sorumlusu Lu Weibing, kullanıcılara iPhone'daki gibi bir Dynamic Island özelliğine sahip olmayı isteyip istemeyeceklerini sordu.

Dynamic Island özelliği başka telefonlara da gelebilir

Bu noktada ikiye ayrılan kullanıcıların bir kısmı bu özelliği görmek istediklerini, bazıları ise Xiaomi'nin bu alana hiç girmemesi gerektiğini söyledi. MIUI geliştiricileri halihazırda zaten bu özelliği geliştirmek adına hamleler yapmıştı.

Ortaya çıktığı kadarıyla söz konusu özellik, müzik kontrolleri ve diğer bildirimlerin kontrolü için kullanılabileceği aktarılmıştı.