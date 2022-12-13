Amiral gemisi Redmi K60 için yeni detaylar ortaya çıktı

13 Aralık 2022 Salı, 11:14

Akıllı telefon markaları gelecek yıl da tam gaz yeni akıllı telefon modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2023 yılının ilk amiral gemisi telefolarından biri olması beklenen Redmi K60 serisi hakkında daha detaylı bilgiler ortaya çıktı.

REDMI K60 SERİSİ NASIL OLACAK?

Redmi K60 serisi toplamda üç üyeden oluşacak. K60E, K60 ve K60 Pro üst segmentte konumlandırılacaklar.

Redmi K60E modelinde MediaTek Dimensity işlemcisi kullanılacak. Öte yandan K60 modelinde Snapdragon 8 Plus Gen 1 ve Pro ise Snapdragon 8 Gen 2 yer alacak. Snapdragon 8 Gen 2'de 4 nm sürecinden çıkacak ve bir adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, iki adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, iki adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve üç adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek yer alacak. Öte yandan Ray Tracing teknolojisini de destekleyen Adreno 740 grafik arabirimi kullanılıyor.

Serinin tamamında 16 GB RAM tercih ediliyorken depolama tarafında da 512 GB bizleri karşılayacak. LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 teknolojilerini desteklemesinin yanında K60 ve K60 Pro modellerinde 120Hz AMOLED ekran yer alacak. K60 ve K60 Pro modellerinde 67W hızlarında şarj desteği sunulacakken, K60E modeli 120W şarj desteğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Telefon serisinin 2023 yılının ilk haftalarında tanıtılması bekleniyor.