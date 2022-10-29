Telegram'ın paralı içerik sistemi iPhone'lara gelmeyecek
Telegram'a içerik üreticilerinin direkt uygulama üzerinden para kazanmasını sağlayacak bir sistem gelecek. Bu altyapı iOS tarafına gelmeyecek.
Telegram yeni özellikleri bünyesine eklerken, yakın zaman önce 'para kazanabilecek' bir yanının da olacağı duyurulmuştu. Söz konusu sistem içerik üretcilerinin uygulama içerisinden gruplarda içerik satmasına odaklanıyordu. Örneğin bu sistemde gönderilen mesajları ya da fotoğrafları sadece ücretini ödeyen kişiler görebilecekti.
Özellikle birlikte kullanılacak ödeme için de üçüncü parti bir sistem tercih edilecek.
APPLE'A KARŞI ELEŞTİRİ VAR
Bu altyapıyı test eden Telegram, sistemin Apple cihazlar için gelmeyeceği açıklandı. Direkt Telegram kurucusu Pavel Durov'un Apple'a bakış açısı sebebiyle verilen bu karar, App Store üzerinden alınan yüzde 30 komisyona dayanıyor.
Apple'ın kendi vergi sistemini oluşturduğunu savunan Durov, Apple'ı pazar hakimiyetini kötüye kullanmakla eleştiriyor.
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