Telegram Premium Türkiye'deki kullanıcılara artık 'indirimli'

Telegram'ın bir de ücretli bir versiyonu bulunuyor. Bu versiyon için Türkiye özelinde indirim yapan şirket, bunu mesaj atarak duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2022 Cumartesi, 12:35
Telegram Premium Türkiye'deki kullanıcılara artık 'indirimli'
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WhatsApp'a alternatif olarak tercih edilen ve kendi için önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşan Telegram özellikle premium hizmet sunmasıyla farklı bir kitleye de seslenmeyi başarmıştı. Türkiye'de daha önce Telegram Premium hizmeti için 95 TL ödemek gerekiyordu.

TELEGRAM PREMIUM ÖNEMLİ BİR İNDİRİM ALDI

Ücretli abonelik hizmeti yeni aldığı indirimle tam 13.99 TL'ye düştü. Hem Android hem de iOS versiyonu için inidirime giren hizmet, standart uygulamaya göre ekstra özellikleri sunuyor. Telegram'ın Premium olan versiyonunda sunulan özellikler ve avantajlar ise şu şekilde:

  • Tüm mesajlaşma sınırlarını ikiye katlama (1000 kanal aboneliği, 20 klasör, tek uygulamada dört hesap)
  • Maksimum dosya boyutu 2 GB yerine 4 GB’a
  • Medya ve belgeleri daha hızlı yükleme
  • Sesli mesajları metne dönüştürme
  • Satır içi reklamları devre dışı bırakma
  • Tam ekran efektli premium çıkartmalar
  • Yeni sohbetlerin otomatik arşivlenmesi
  • Kullanıcı adının yanında abone simgesi
  • Animasyonlu avatarlar sohbet listesi ve diyaloglar

Telegram Premium Telegram Telegram kullanıcıları

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