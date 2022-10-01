Telegram Premium Türkiye'deki kullanıcılara artık 'indirimli'

01 Ekim 2022 Cumartesi, 12:35

WhatsApp'a alternatif olarak tercih edilen ve kendi için önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşan Telegram özellikle premium hizmet sunmasıyla farklı bir kitleye de seslenmeyi başarmıştı. Türkiye'de daha önce Telegram Premium hizmeti için 95 TL ödemek gerekiyordu.

TELEGRAM PREMIUM ÖNEMLİ BİR İNDİRİM ALDI

Ücretli abonelik hizmeti yeni aldığı indirimle tam 13.99 TL'ye düştü. Hem Android hem de iOS versiyonu için inidirime giren hizmet, standart uygulamaya göre ekstra özellikleri sunuyor. Telegram'ın Premium olan versiyonunda sunulan özellikler ve avantajlar ise şu şekilde: