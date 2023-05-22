Telltale Games, yeni oyununun çıkış tarihini açıkladı
ABD merkezli oyun stüdyosu Telltale Games, yeni oyunu The Expanse’in çıkış tarihini açıkladı.
Batman, The Walking Dead, Game of Thrones ve The Wolf Among Us gibi bir zamanların efsane oyunlarını yapan oyun stüdyosu Telltale Games’in yeni bir oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.
27 TEMMUZ’DA ÇIKACAK
The Expanse adlı oyun birçok oyuncu tarafından merakla bekleniyordu.Telltale Games şimdi ise oyunun çıkış tarihini açıkladı. The Expanse 27 Temmuz’da çıkış yapacak.
PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC’ye çıkış yapacak olan oyunun her iki haftada bir yeni bölümü yayınlanacak. Oyun, The Expanse dizisinin öncesinde geçen olayları ele alacak.
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