Telltale Games, yeni oyununun çıkış tarihini açıkladı

Batman, The Walking Dead, Game of Thrones ve The Wolf Among Us gibi bir zamanların efsane oyunlarını yapan oyun stüdyosu Telltale Games’in yeni bir oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

27 TEMMUZ’DA ÇIKACAK

The Expanse adlı oyun birçok oyuncu tarafından merakla bekleniyordu.Telltale Games şimdi ise oyunun çıkış tarihini açıkladı. The Expanse 27 Temmuz’da çıkış yapacak.