Ödüle doymayan kedi hikayesi Stray Xbox'a gelebilir

Yayınlanma: 17.05.2023 - 09:28

Güncelleme: 17.05.2023 - 09:28

Dünyanın sonunun geldiği bir senaryoda hayatta kalmaya çalışan bir kediyi oynadığınız Stray, PS4, PS5 ve PC için çıkış yapmıştı. Oyun pek çok ödülü de almış ve başarılı bir çıkış yılı geçirmişti. Yeni ortaya çıkan bilgilerde ise Stray'in Xbox One ve Xbox Series için gelebileceğine dair işaretler var.

OYUNUN XBOX'A GELEBİLECEĞİ DEĞERLENDİRME İLE ORTAYA ÇIKTI

Oyunun yeni bir platforma geleceği resmi olarak duyurulmasa da Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu yani ESRB'nin Stray için değerlendirme yayınlaması iddiaları güçlendirdi. Değerlendirmede yer alan platformlarda, Xbox One ve Xbox Series yazıyordu.

ESRB'nin olmayan bir platformdaki oyunu değerlendirmesi anlamsız olacağından oyunun Xbox için yolda olduğu konuşulmaya başladı.

Oyunun PS ve PC versiyonundaki gibi 10 yaş ve üzeri oyuncular için uygun olduğu yazıldı.

Oyunu kısaca anlatmak gerekirse;

Hikaye odaklı bağımsız bir oyun olan Stray’de kedi olarak dünyayı keşfediyorsunuz. Yalnızca keşfetmiyor, hayatta kalmaya, size saldıran “robot mikroplardan” kaçmaya ve B-12 adlı insan bilinci olan drone arkadaşınızla parçası eksik olan bulmacayı çözmeye çalışıyorsunuz.

Bilim-kurgu odağında farklı bir evren sunan oyun, Steam’de 2022 en yenilikçi oynanış ödülünü kazandı. Golden Joystick Ödülleri’nde yılın en iyi PlayStation oyunu olan ve en iyi sanat yönetmenliği dalında iki ödülü alan Stray, en iyi bağımsız oyun ve en iyi aksiyon oyunu ödüllerini de almıştı.