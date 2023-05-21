2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Assassin’s Creed’in Bağdat’ta geçen oyunundan oynanış videosu sızdırıldı

Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Assassin’s Creed’in yeni oyununun 3 saniyelik bir oynanış videosu sızdırıldı. Videodan anlaşıldığı kadarıyla görüntü tasarımı Assassin’s Creed: Black Flag’i andırıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 11:19
Assassin’s Creed’in Bağdat’ta geçen oyunundan oynanış videosu sızdırıldı
Abone Ol google-news

Oyun yapımcısı Ubisoft tarafından yapılan her oyunda bir suikastçının hikayesini konu alan Assassin’s Creed’in yeni oyununun çıkış tarihine oldukça az bir zaman kaldı.

Bu yıl içerisinde çıkış yapması beklenen Assassin’s Creed: Mirage adlı oyunun 3 saniyelik bir oynanış videosu sızdırıldı. Video oldukça düşük çözünürlükte ve kısa olmasına rağmen oyunla ilgili bazı bilgileri barındırıyor.  

Ubisoft tarafından geçen yıl oyunun tanıtımında da eski tarza geri dönüleceği açıklanmıştı. Videoda görüldüğü kadarıyla da Bağdat’ta geçen oyunun görüntü tasarımı Assassin’s Creed: Black Flag’i andırıyor.

Bu sebeple Assassin’s Creed: Mirage’da daha canlı bir atmosfer oyuncuları bekliyor gibi gözüküyor.   

ASSASIN’S CREED: MIRAGE NE KADAR OLACAK? 

Assassin’s Creed: Mirage, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC platformlarına çıkış yapacak. Ubisoft Store’da PC için ön siparişe açılan oyun 589 TL’den satılıyor. Ayrıca Ubisoft oyunu ön siparişten alan oyunculara özel olarak “Kırk Haramiler” görevini de oynama imkânı sağlayacak.


Assassin’s Creed Mirage Assassin’s Creed Mirage 2023 Assassin’s Creed Mirage ne zaman çıkıyor

İlgili Haberler

Epic Games 360 TL'lik Sims 4 paketini ücretsiz yaptı

Epic Games 360 TL'lik Sims 4 paketini ücretsiz yaptı
349 TL’lik oyun kısa süreliğine Steam'de ücretsiz oldu

349 TL’lik oyun kısa süreliğine Steam'de ücretsiz oldu
Steam'de en çok satanlar belli oldu: Ücretsiz oyunlara yöneliş

Steam'de en çok satanlar belli oldu: Ücretsiz oyunlara yöneliş

En Çok Okunan Haberler