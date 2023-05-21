Assassin’s Creed’in Bağdat’ta geçen oyunundan oynanış videosu sızdırıldı

Yayınlanma: 21.05.2023 - 11:19

Güncelleme: 21.05.2023 - 11:38

Oyun yapımcısı Ubisoft tarafından yapılan her oyunda bir suikastçının hikayesini konu alan Assassin’s Creed’in yeni oyununun çıkış tarihine oldukça az bir zaman kaldı. Bu yıl içerisinde çıkış yapması beklenen Assassin’s Creed: Mirage adlı oyunun 3 saniyelik bir oynanış videosu sızdırıldı. Video oldukça düşük çözünürlükte ve kısa olmasına rağmen oyunla ilgili bazı bilgileri barındırıyor.

Ubisoft tarafından geçen yıl oyunun tanıtımında da eski tarza geri dönüleceği açıklanmıştı. Videoda görüldüğü kadarıyla da Bağdat’ta geçen oyunun görüntü tasarımı Assassin’s Creed: Black Flag’i andırıyor. Bu sebeple Assassin’s Creed: Mirage’da daha canlı bir atmosfer oyuncuları bekliyor gibi gözüküyor.

ASSASIN’S CREED: MIRAGE NE KADAR OLACAK?