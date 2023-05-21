Assassin’s Creed’in Bağdat’ta geçen oyunundan oynanış videosu sızdırıldı
Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Assassin’s Creed’in yeni oyununun 3 saniyelik bir oynanış videosu sızdırıldı. Videodan anlaşıldığı kadarıyla görüntü tasarımı Assassin’s Creed: Black Flag’i andırıyor.
Oyun yapımcısı Ubisoft tarafından yapılan her oyunda bir suikastçının hikayesini konu alan Assassin’s Creed’in yeni oyununun çıkış tarihine oldukça az bir zaman kaldı.
Bu yıl içerisinde çıkış yapması beklenen Assassin’s Creed: Mirage adlı oyunun 3 saniyelik bir oynanış videosu sızdırıldı. Video oldukça düşük çözünürlükte ve kısa olmasına rağmen oyunla ilgili bazı bilgileri barındırıyor.
Ubisoft tarafından geçen yıl oyunun tanıtımında da eski tarza geri dönüleceği açıklanmıştı. Videoda görüldüğü kadarıyla da Bağdat’ta geçen oyunun görüntü tasarımı Assassin’s Creed: Black Flag’i andırıyor.
Bu sebeple Assassin’s Creed: Mirage’da daha canlı bir atmosfer oyuncuları bekliyor gibi gözüküyor.
ASSASIN’S CREED: MIRAGE NE KADAR OLACAK?
Assassin’s Creed: Mirage, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC platformlarına çıkış yapacak. Ubisoft Store’da PC için ön siparişe açılan oyun 589 TL’den satılıyor. Ayrıca Ubisoft oyunu ön siparişten alan oyunculara özel olarak “Kırk Haramiler” görevini de oynama imkânı sağlayacak.
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