GeForce Now’a, Xbox oyunları eklendi!

Yayınlanma: 20.05.2023 - 13:06

Güncelleme: 20.05.2023 - 13:06

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Microsoft, 2023 yılının başında ekran kartı üreticisi Nvidia ile bir anlaşma imzaladı.

Bu anlaşma kapsamında Microsoft’un sahip olduğu Xbox konsolunun oyunları Nvidia’nın bulut sistemi olan GeForce Now’a eklenecekti. Bu anlaşma artık yürürlüğe girmeye başladı. GeForce Now kütüphanesine Xbox’da yer alan FPS oyunu Gears 5 eklendi.

Nvidia tarafından yapılan açıklamalara göre Grounded, Pentiment ve Deathloop oyunları da 25 Mayıs tarihinde platforma eklenecek.

GeForceNow’a Mayıs ayında eklenecek olan oyunların tam listesi ise şöyle: