GeForce Now’a, Xbox oyunları eklendi!
Dünyanın en çok kullanılan bulut tabanlı oyun servislerinden biri olan GeForce Now’a, Xbox oyun konsolunun bazı oyunları eklendi.
Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Microsoft, 2023 yılının başında ekran kartı üreticisi Nvidia ile bir anlaşma imzaladı.
Bu anlaşma kapsamında Microsoft’un sahip olduğu Xbox konsolunun oyunları Nvidia’nın bulut sistemi olan GeForce Now’a eklenecekti. Bu anlaşma artık yürürlüğe girmeye başladı. GeForce Now kütüphanesine Xbox’da yer alan FPS oyunu Gears 5 eklendi.
Nvidia tarafından yapılan açıklamalara göre Grounded, Pentiment ve Deathloop oyunları da 25 Mayıs tarihinde platforma eklenecek.
GeForceNow’a Mayıs ayında eklenecek olan oyunların tam listesi ise şöyle:
- Age of Wonders 4
- Showgunners
- Occupy Mars: The Game
- Conqueror’s Blade
- Lawn Mowing Simulator
- The Ascent
- Far Cry 6
- TT Isle of Man: Ride on the Edge 3
- Tin Hearts
- The Outlast Trials
- Warhammer 40,000: Boltgun
- Blooming Business: Casino
- Railway Empire 2
- The Lord of the Rings: Gollum
- Above Snakes
- Patch Quest
- System Shock
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