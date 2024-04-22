Tesla araçlara X uygulaması geliyor
Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre Tesla araç sahipleri yakında X uygulamasına araçlarından ulaşabilecek.
Tesla araçlara gelecek uygulamalardan birini daha duyuran X'in ve Tesla'nın başındaki isim Elon Musk, yakında şirketin Model serisi araçlarına uygulamanın geleceğini aktardı. Net bir tarih verilmese de TechCrunch'ın aktardığı rapora göre Tesla ve X arasında ayrıntıları belli olmayan anlaşmalar yapmış.
TESLA ARAÇLARA X UYGULAMASI GELİYOR
Bunlara göre Tesla, X'e 2023 yılında 50 bin dolar ödeme yapmışken, 2024 yılının şubat ayına kadar da 30 bin dolarlık ödemeler yapmış.
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