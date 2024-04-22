Tesla araçlara X uygulaması geliyor

Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre Tesla araç sahipleri yakında X uygulamasına araçlarından ulaşabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:36
Tesla araçlara X uygulaması geliyor
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Tesla araçlara gelecek uygulamalardan birini daha duyuran X'in ve Tesla'nın başındaki isim Elon Musk, yakında şirketin Model serisi araçlarına uygulamanın geleceğini aktardı. Net bir tarih verilmese de TechCrunch'ın aktardığı rapora göre Tesla ve X arasında ayrıntıları belli olmayan anlaşmalar yapmış.

TESLA ARAÇLARA X UYGULAMASI GELİYOR

Bunlara göre Tesla, X'e 2023 yılında 50 bin dolar ödeme yapmışken, 2024 yılının şubat ayına kadar da 30 bin dolarlık ödemeler yapmış.


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