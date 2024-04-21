Tesla'nın ardından 100 binlerce lira fiyatı düşecek otomobiller!

21 Nisan 2024 Pazar

Dünya çapında en çok satan elektrikli model olan Tesla Model Y'nin Türkiye'deki başlangıç fiyatı yaklaşık 1 milyon TL düştü. Peki bu düşüş nasıl sağlandı? Diğer elektrikli otomobil modellerinde de benzer bir düşüş söz konusu olur mu?

Tesla Model Y'nin fiyatındaki düşüşün başlıca nedeni otomobilden alınan ÖTV oranının düşmesi.

Türkiye'de motor gücü 160 kW üzerinde olan elektrikli otomobillere vergisiz fiyatı 1 milyon 350 bin TL'nin altında ise yüzde 50 üzerinde ise yüzde 60 ÖTV alınıyor. Ayrıca üzerine eklenen KDV ile toplam vergi oranı yüzde yüzde 80 (1 milyon 350 bin TL altındakilerde) ya da yüzde 92 oluyor.

Motor gücü 160 kW'nin altındaki elektrikli araçlara ise fiyatı 1 milyon 450 bin TL'nin üzerinde ise yüzde 40 altında ise yüzde 10 ÖTV uygulanıyor. Bu oranlara KDV eklendiğindeyse alınan toplam vergi oranı yüzde 68 (1 milyon 450 bin TL üstü) veya yüzde 32 oluyor.

Tesla Model Y son çıkan versiyonundan önce 160 kW üzerindeki motor gücü ve vergisiz olarak 1 milyon 350 bin TL'nin üzerindeki fiyatı ile yüzde 92'lik vergi oranına tabi idi.

Yeni versiyonda motor gücü 160 kW'ye inerken başlangıç fiyatının vergisiz olarak 1 milyon 352 bin 160 TL olması ile yüzde 32'lik vergiye tabi oldu. Bu sayede yeni versiyonun fiyatı vergiler ile plaka, tescil ve ulaşım ücreti eklendiğinde 1 milyon 791 bin 451 TL oldu.

MOTOR GÜCÜ FİYATLARI NE KADAR DÜŞÜRÜYOR?

Daha önce ''Elektrikli otomobillerde 1 liralık farka 522 bin TL vergi!'' başlıklı yazımda vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'yi 1 lira ile geçen otomobillerde ÖTV'nin yüzde 10'dan 40'a çıkması ile farkın bir anda 522 bin TL açıldığını belirtmiştim. Motor gücünde ise bu fark daha da fazla oluyor.

1 milyon 350 bin 1 TL'lik elektrikli bir model 160 kW'nin üzerinde değilse fiyatı 1 milyon 782 bin 1 lira 32 kuruşa çıkıyorken 160 kW'nin üzerinde olursa fiyatı 2 milyon 592 bin 1 lira 92 kuruşa çıkıyor. Aradaki fark motor gücü 160 kW'nin 0.1 beygir üzerinde dahi olsa 810 bin TL oluyor. Yani motor gücü sınırın üzerinde olduğu için 810 bin TL daha fazla vergi alınıyor.

Fiyatı 1 milyon 349 bin 999 TL olan 160 kW üzerindeki bir modelden ise 160 kW altındaki bir modele göre fazladan 648 bin TL'lik vergi alınıyor. (Buradaki farkın daha az olmasının nedeni 160 kW üzerinde olup 1 milyon 350 bin TL altında olan elektrikli otomobillere yüzde 50 ÖTV uygulanmasıdır.)

HANGİ MODELLERİN FİYATI DÜŞEBİLİR?

Motor gücü 160 kW'nin üzerinde olup Tesla Model Y gibi yüzde 60 ya da yüzde 50 ÖTV alınan ve de 160 kW'ye düştüğünde yüzde 10'luk ÖTV dilimine girecek modelleri araştırdığımızda önümüze ilk olarak Volvo XC40 ve C40 modelleri çıkıyor.

Bu modellerin ilk olarak karşımıza çıkmasının nedeni hem 160 kW'nin çok da üzerinde olmayan motor güçleri hem de vergisiz olarak Tesla Model Y ile hemen hemen aynı fiyatlara sahip olmaları.

185 kW gücündeki Volvo XC40 Recharge P8'in vergisiz liste fiyatı 1 milyon 339 bin 760 TL, Volvo C40 Recharge P8'in ise 1 milyon 368 bin TL.

Bu iki modelin başlangıç fiyatı aynı olsa dahi motor güçlerini en az 25 kW düşürmeleri durumunda Volvo XC40 Recharge P8 yaklaşık 640 bin TL, Volvo C40 Recharge P8 ise en az 810 bin TL ucuzlayacaktır.

Bu iki modelin vergiler eklendiğinde liste satış fiyatını da merak edenler için yazayım.

XC40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate: 2 milyon 422 bin 368 TL

C40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate: 2 milyon 637 bin 859 TL