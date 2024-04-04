Kim Kardashian 100 bin dolarlık Tesla Cybertruck ile kahve almaya gitti

Yayınlanma: 04.04.2024 - 14:46

Güncelleme: 04.04.2024 - 14:48

Amerika'nın gözde magazin yıldızlarından biri olan Kim Kardashian, lükse düşkünlüğüyle bilinen ünlülerden. Fortune dergisinin "100 Güçlü Kadın" listesinde yer alan 43 yaşındaki Kardashian yeni arabası Tesla Cybertruck'ı paylaştı.

Ünlü yıldız, 100 bin dolarlık Tesla Cybertruck ile kahve almaya gitmesiyle yeniden gündem oldu.

Bu sefer arabasına dair düştüğü notla dikkat çeken Kim Kardashian paylaşımına "Ölene kadar senin av tüfeğin olacağım" notunu düştü

Kim'in servet değerindeki aracının detayları da dikkat çekti. Keskin hatlara sahip, çok katmanlı ve dayanıklı bir dış kabuk kullanılan araç, sert ve darbeye dayanıklı paslanmaz çelik bir gövdeye sahip.

Tesla'nın diğer modellerinde olduğu gibi, Cybertruck da gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor.

Otomatik pilot, kaza önleme sistemi ve çarpışma dayanıklılığı gibi özellikler bulunan aracıyla Kim yine adından söz ettirmeyi başardı.



