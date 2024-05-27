Tesla, karbon emisyonlarının yüzde 20 arttığını açıkladı

Yayınlanma: 27.05.2024 - 13:45

Güncelleme: 27.05.2024 - 13:45

Tesla da diğer pek çok şirket gibi karbon emisyonlarını düşürmek istiyor. Hatta 'sıfır emisyon' hedefi var ancak bu hedeflere ulaşmak bir yana 2023 yılında karbon emisyonlarını yüzde 20 arttı. Peki bu nasıl oldu?

TESLA HEDEFLERİNİ TUTTURAMADI

Şirket, 2023 yılındaki karbon emisyonlarını gösteren bir rapor yayınladı.

Elektrikli otomobil hedeflerine ulaşmak isteyen şirketlerden biri olan Tesla, karbon emisyonlarını sıfıra indirerek sürdürülebilir bir gelecek tasarlamak istiyor ancak bu hedeflere yaklaşmak yerine uzaklaştı.

Yayınlanan rapora göre şirketin sera gazı emisyonlarının geçen yıl ciddi artış gösterdi. Tesla, geçen yıl 50 milyon ton karbondioksit salınımından sorumlu oldu bu da önceki yıla kıyasla 10 milyon metrik ton arttığını gösteriyor.

Raporu şeffaflıkla açıklayan şirket, mümkün olan en kısa sürede sıfır emisyon hedeflerine yaklaşmak ve gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürecek.