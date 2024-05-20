Tesla'dan işten çıkarma hazırlığı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:30

Güncelleme: 20.05.2024 - 15:30

Tesla CEO’su Elon Musk'ın şirketin en az yüzde 10'unu işten çıkarma planlarının üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesinin ardından Musk’tan yeni bir hamle geldi.

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Tesla’da devam eden işten çıkarmaların Haziran ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Nisan ayında işten çıkarılan eski Tesla Satış Temsilcisi Michael Minick, LinkedIn'den yaptığı açıklamada, "Faturalarınızı ödeyip ödeyemeyeceğinizden emin olmadan her gün işyerinde diken üstünde yürüyoruz" dedi.

Tesla'nın iş gücü son birkaç yılda çarpıcı bir dönüşüm yaşadı. Bir zamanlar Silikon Vadisi'nde temiz enerji konusunda çılgın bir vizyona sahip olan şirket, artık Teksas'ta yapay zeka ve robotlar da dâhil olmak üzere diğer girişimlere odaklanmış durumda. Öte yandan Musk'ın robotaksiye öncelik vermesinin çalışanlar arasında moral bozukluğuna sebep olduğu belirtildi.

Satış, insan kaynakları ve neredeyse tüm Supercharger bölümü de dâhil olmak üzere hâlihazırda binlerce departmana ulaşan işten çıkarma dalgasının, yıla 140 binden fazla çalışanla başlayan Tesla'nın önemli bir bölümünü etkilemesi bekleniyor.



