Tesla’nın insansı robotu ne zaman satışa çıkacak?

Yayınlanma: 24.04.2024 - 20:16

Güncelleme: 24.04.2024 - 20:16

Tesla'nın insansı robotu olarak tasarlanan ve duyurulan Optimus, Elon Musk'ın paylaştığı videolarla kısa sürede adından söz ettirir hale geldi. Optimus'un ne zaman satışa çıkacağı ya da hazır olacağı ise bir merak konusuyken, yeni gelen açıklamayla her şey yolunda gittiği takdirde robotun 2025 yılında satışa hazır olabileceği söylendi.

İNSANSI ROBOT OPTIMUS GEN 2 TANITILMIŞTI

Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre robot gelecek yıl karşımıza çıkacak.

Buna ek olarak Optimus Gen 2 de daha önce tanıtılmıştı. İnsansı robot Optimus, ilk etapta fabrikalarda görev yapacak şekilde tasarlansa da günlük kullanımda da bu robotların kullanılması planlanıyor.