Tesla’nın insansı robotu ne zaman satışa çıkacak?

Elon Musk'ın 'en iyi insansı robotlardan olacak' dediği Tesla Optimus için yeni bir açıklama geldi. Robot, planlandığı gibi giderse 2025'te satışa hazır olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 20:16
Tesla’nın insansı robotu ne zaman satışa çıkacak?
Abone Ol google-news

Tesla'nın insansı robotu olarak tasarlanan ve duyurulan Optimus, Elon Musk'ın paylaştığı videolarla kısa sürede adından söz ettirir hale geldi. Optimus'un ne zaman satışa çıkacağı ya da hazır olacağı ise bir merak konusuyken, yeni gelen açıklamayla her şey yolunda gittiği takdirde robotun 2025 yılında satışa hazır olabileceği söylendi.

İNSANSI ROBOT OPTIMUS GEN 2 TANITILMIŞTI 

Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre robot gelecek yıl karşımıza çıkacak.

Buna ek olarak Optimus Gen 2 de daha önce tanıtılmıştı. İnsansı robot Optimus, ilk etapta fabrikalarda görev yapacak şekilde tasarlansa da günlük kullanımda da bu robotların kullanılması planlanıyor. 


insansı robot haberleri Tesla insansı robot haberleri insansı robot Optimus haberleri Optimus haberleri

İlgili Haberler

Musk hedeflerine adım adım yaklaşıyor! Tesla Optimus tanıtıldı

Musk hedeflerine adım adım yaklaşıyor! Tesla Optimus tanıtıldı
Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas, resmen emekli oldu

Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas, resmen emekli oldu
Unitree H1 bu sefer de ters takla atabilen ilk insansı robot oldu

Unitree H1 bu sefer de ters takla atabilen ilk insansı robot oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En mütevazı 4 burç: Her zaman sadelikten yanalar...

En mütevazı 4 burç: Her zaman sadelikten yanalar...
Hastanede sopayla cinayet: Güvenlik amiri tartıştığı meslektaşını öldürdü

Hastanede sopayla cinayet: Güvenlik amiri tartıştığı meslektaşını öldürdü
İtalyan basınına konuştu: Arda Turan'dan transfer itirafı!

İtalyan basınına konuştu: Arda Turan'dan transfer itirafı!
Kavgada antrenörün yüzüne tekme attı dil boğazına kaçtı!

Kavgada antrenörün yüzüne tekme attı dil boğazına kaçtı!
Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Koç ve Kartal'ın dar vizyonlarının bedeli'

Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Koç ve Kartal'ın dar vizyonlarının bedeli'
İBB’nin sosyal tesisinde 3 kişilik menünün faturası görenleri şaşırttı!

İBB’nin sosyal tesisinde 3 kişilik menünün faturası görenleri şaşırttı!
Azerbaycan mutfağının şahı: Üç bacı dolması tarifi

Azerbaycan mutfağının şahı: Üç bacı dolması tarifi
Yaz erken geldi… O ilde termometreler 42 dereceyi gördü!

Yaz erken geldi… O ilde termometreler 42 dereceyi gördü!