Tesla, yeni özelliğini test etmeye başladı

22 Nisan 2022 Cuma, 11:54

İnternet bağlantısını başlangıçta ücretsiz olarak sunan Tesla, daha sonra araç sayısı arttıkça farklı bir yol izlemeye karar verdi. Elektrikli otomobil üreticisi 2018’de yeni bir ücretli 'premium bağlantı' paketi sunmaya başladı. O dönemden bu yana Tesla sahipleri premium sistemi tercih ettiklerinde aylık ödeme yapıyorlar.

YENİ ÖZELLİK İÇİN BİRÇOK FİRMAYLA ÇALIŞILIYOR

Shift Delete'in haberine göre, elektrikli otomobil üreticisi bir sonraki aşamada araç sahiplerinin telefonlarının kablosuz bağlantı noktalarını kullanmalarına olanak sağlayan bir güncelleme sundu. Şimdi ise Tesla, Wifi hizmetini çeşitli internet sağlayıcıları aracılığı ile sunmak için çalışıyor.

Tesla, özelliği test etmek için Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya‘daki birkaç büyük internet sağlayıcısıyla çalışıyor. Tesla‘nın bu özelliği ne zaman sunacağını ise henüz bilinmiyor. Otomobil üreticisinin testler bittiği zaman bir yazılım güncellemesi ile bu özelliği aktif hale getireceği öngörülüyor.



