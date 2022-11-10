Tesla'nın Çin'deki fabrikası 550 binden fazla araç teslim etti

10 Kasım 2022 Perşembe, 09:40

Shanghai giga fabrikasındaki teslimatlar Ekim ayında bir önceki seneye göre yüzde 32 artarak 71.704 araca ulaştı. Üretim verimliliğinin artmasıyla birlikte 2022 yılında Ocak-Ekim arasındaki teslimatlar 2021'in tamamında teslim edilen 484.130 adedin çok üstüne çıktı.

Tesla Çin'den yapılan açıklamaya göre Tesla için önemli bir ihracat merkezi olan fabrika Ocak-Ekim döneminde 219.427 araç ihraç etti.

Tesla Başkan Yardımcısı Tao Lin, Tesla'nın Shanghai giga fabrikasının endüstriyel zincirinin yerelleşme oranının yüzde 95'i aştığını söyledi.