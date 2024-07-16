Tesla'nın robotaksi etkinliği resmen ertelendi

Yayınlanma: 16.07.2024 - 11:24

Güncelleme: 16.07.2024 - 11:24

Elon Musk'ın duyurduğu ve merakla beklenen Tesla robotaksi etkinliği resmin ertelendi. Daha önce 8 Ağustos'ta karşımıza çıkması planlanan projenin tasarım değişikliği ve bazı sebeplerle ertelendi. Tanıtım etkinliğinde robotaksi hakkında bazı ayrıntılar verilecekti. Elon Musk, yeni yaptığı bir X paylaşımı ile etkinliğin ertelendiğini duyurdu ancak tarih vermedi.

ELON MUSK, TESLA ROBOTAKSİ ETKİNLİĞİNİN ERTELENDİĞİNİ DUYURDU

Robotaksi etkinliğinin erteleneceği bir süredir dolanan bilgiler arasında yer alıyordu. Musk, yaptığı paylaşımda, ''Ön tarafta önemli bir tasarım değişikliği yapıldı ve elde ettiğimiz ek süre bize araç için birkaç şey daha gösterme imkanı sunacak'' dedi.

Robotaksinin daha önce ortaya çıkan ancak resmi olmayan ayrıntıları da dikkat çekiciydi. Alandaki en gelişmiş seçeneklerden biri olacağı söylenen aracın uygulama üzerinden çağırılması, rotanın uygulama üzerinden takip edilebileceği ve aracın içinde yer alacak klimanın dahi uygulama üzerinden kontrol edilebileceği aktarılmıştı.