ABD'de yapay zekaya geçit yok! Robotaksi çevredeki insanlar tarafından yakıldı...

Yayınlanma: 17.02.2024 - 14:59

Güncelleme: 17.02.2024 - 15:01

Otonom bir Waymo robotaksi, iki görgü tanığına göre, San Francisco'da cumartesi akşamı kalabalığın her tarafı kapattığı ve eğlenceye katılanların havai fişekleri yaktığı bir sırada karşı caddelere doğru hareket halinde ilerliyordu. Dakikalar sonra, kalabalıktan bazıları araca saldırdı ve ateşe verdi.

"Normal araç sürücülerinin çoğu Yeni Ay Yılı tatillerinde Çin mahallesinden uzak durmaları gerektiğini bilir. Bilgisayar bunu anlamıyor" diyen San Francisco Denetleme Kurulu Başkanı Aaron Peskin, sürücüsüz araçlarla ilgili daha fazla düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Yetkililere ve akademisyenlere göre bu olay, hem robotik araçların muhakeme yeteneğinin sınırlı olduğunu hem de güvenlik endişeleri, insan sürücülerden alabilecekleri işler ve daha genel bir yapay zeka korkusu gibi bir dizi nedenden ötürü onlara karşı düşmanlık oluştuğu için meydana geldi.

Bu tür araçların yaygınlaştığı San Francisco'daki diğer bir kesim ise bu araçların insan sürücülerden daha güvenli olduğunu savunuyor.

San Francisco Belediye Başkanı London Breed, Chinatown Waymo olayını "tehlikeli ve yıkıcı bir vandalizm eylemi" olarak nitelendirdi ve şehrin sürücüsüz araçların geliştirilmesi için bir test alanı olarak rolünü övdü.

Breed, "Biz, dünyayı değiştiren otonom araçlar gibi heyecan verici, gelişmekte olan teknolojilere ev sahipliği yapan bir şehiriz" dedi.

BİSİKLETLİYE ÇARPTI, METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Cumartesi günü Google'ın ana şirketi Alphabet'e (GOOGL.O) ait Waymo'nun aracının imha edilmesi geçen hafta başka bir Waymo aracının bir bisikletliye çarptığı olayı takip etti.

Ekim ayında GM'ye ait Cruise tarafından üretilen sürücüsüz bir başka araç ise bir yayaya çarparak 6 metre sürüklemişti. Bunun üzerine Kaliforniya Cruise'un sürücüsüz test lisansını askıya almıştı.

Waymo, bir dizi kamera ve sensörle donatılmış Jaguar I-PACE crossover sürücüsüz aracının neden kalabalık bir halk etkinliğine girdiğine ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Güney Carolina Üniversitesi'nde otonom araç hukuku konusunda uzman bir profesör olan Bryant Walker Smith, bu olayın sürücüsüz araçların yayalarla dolu alanları tespit edip edemeyeceği ya da tespit etmesi gerekip gerekmediği konusunda haklı bir soru ortaya çıkardığını söyledi. Ardıdan "Waymo'dan navigasyonunun bu tür olayları nasıl açıkladığını duymak isterim" ifadelerini kullandı.

Kendisini bir Waymo hayranı olarak tanıtan ve olay anını kaydeden Nathan Flurry, "Waymo'yu gördüklerinde gökyüzü yerine doğrudan Waymo'yu işaret etmeye başladılar" dedi.

İTFAİYE ARACINA YOL VERMEDİ

Cumartesi günü yaşanan olayın ardından Waymo videoları sosyal medyada çoğaldı. Videolardan birinde, acil bir durum için yola çıkan bir itfaiye aracının geçici olarak Waymo aracının arkasına takıldığı ve aracın tamamen kenara çekilip geçmesine izin vermediği görülüyordu.

Bir itfaiye sözcüsü Waymo aracının yolu kısmen kapattığını doğruladı.

Bazı gözlemciler olayı, sürücüsüz araçlara ve diğer yapay zeka teknolojilerine karşı artan kızgınlığın bir işareti olarak gördü.

George Mason Üniversitesi Otonomi ve Robotik Merkezi Direktörü ve ABD trafik güvenliği düzenleyicilerinin eski danışmanı Missy Cummings, "İnsanların istemedikleri ve hayatlarını daha iyi hale getirmeyen teknoloji yüzünden kaynama noktasına geldiğini görüyoruz" dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şehir yöneticisi Peskin, bunun "teknoloji karşıtı bir şey" olmayabileceğini, ancak daha ziyade "bir grup serseri" tarafından yapılan suç teşkil eden bir yaramazlık olabileceğini söyledi.

Yerel yönetimlere sürücüsüz araçları düzenleme konusunda daha fazla yetki verilmesi için yasa teklifi sunan Kaliforniya Eyalet Senatörü Dave Cortese, aracın havai fişek gösterileri sırasında kalabalık bir alana dalmasının teknolojinin eksikliklerinin altını çizdiğini söyledi. Ardıdan şöyle konuştu:

"Son derece açık bir şekilde ortaya çıkan şey, AV teknolojisinin endüstrinin inanmamızı istediği kadar sofistike olmadığıdır."

San Francisco polisi Waymo'ya yönelik vandalizmi soruşturuyor. Saldırganların motivasyonu ise şimdilik belirsizliğini koruyor.