Tesla'nın tek rakibi piyasadan geçer not aldı

06 Aralık 2021 Pazartesi, 17:41

Amazon tarafından desteklenen elektrikli araç üreticisi Rivian, liderliğini Tesla'nın yaptığı elektrikli araç piyasasında yer edinebilmek amacıyla geçen ay halka arz olmuştu.

78 dolara halka arz edilen Rivian’ın hisseleri 1 hafta içerisinde 172 dolara ulaştıktan sonra gerileyerek şu an 104 dolar seviyesinde bulunuyor. Wall Street’teki analistler ise Rivian’ın Tesla ile elektrikli araç piyasasında rekabet edebilecek tek şirket olduğunu düşünüyor.

"TÜM STRATEJİK ÖZELLİKLERE SAHİP"

Bloomberg HT'nin haberine göre, Morgan Stanley Analisti Adam Jonas, 147 dolar hedef fiyat ile Rivian için portföyde ağırlığının artırılması tavsiyesini verirken şirketin elektrikli araç portföyünde olması için gerekli tüm stratejik özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Piper Sandler Analisti Alexander Potter ise birçok şirketin Tesla’nın başarısını yakalamaya çalıştığını fakat başarılı olamadığını belirterek, “Rivian’ı diğerlerinden ayıran şey batarya ve yazılım teknolojisini de içinde barındıran dikey entegrasyon stratejisi” dedi. Potter da Rivian için hedef fiyatını 148 dolar olarak belirlerken al tavsiyesinde bulundu.

DEV BANKA "AL" TAVSİYESİ VERDİ

Deutsche Bank da yayımladığı bir not ile Rivian’ın büyük ve kârlı bir şirket olmak için hem donanımsal hem de yazılımsal olarak eşsiz özelliklere sahip olduğunu belirtti. Rivian’ın Amazon ile ilişkisinin önemli olduğunun altını çizen Deutsche Bank, 130 dolar hedef fiyat ile al tavsiyesi verdi.

JP Morgan Analisti Ryan Brinkman ise, Rivian için hedef fiyatını 104 olarak belirlerken hisse için tavsiyesini nötr olarak belirledi. Rivian’ın Tesla, Ford ve General Motors gibi şirketlerle piyasa rekabet edebileceğini belirten Brinkman, buna rağmen hisselerdeki son artışla hisse değerinin halihazırda çok fazla olduğunu söyledi.