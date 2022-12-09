The Game Awards 2022'de duyurulan yeni oyunlar

Türkiye saatiyle gece yarısı canlı yayınlanan etkinlikte yılın en iyi oyunları açıklanırken aynı zamanda tanıtılması beklenen oyunlar da duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2022 Cuma, 12:01
The Game Awards 2022'de duyurulan yeni oyunlar
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Bu yılın en iyi oyunlarını açıklayan The Game Awards, aynı zamanda yeni oyunları da duyurdu. Heyecanlandıran oyun duyuruları arasında Hades 2 gibi bir süredir beklenen oyunlar da var.

OYUNLARIN FRAGMANLARI DA YAYINLANDI

İşte oyun gecesine damga vuran ve The Game Awards 2022'de duyurulan tüm oyunlar şu şekilde:

  1. Hell Boy: Web of Wyrd
  2. Among Us Hide-and-seek
  3. Street Fighter 6
  4. Hades 2
  5. Judas
  6. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon
  7. Earthblade
  8. Death Stranding 2
  9. Tekken 8
  10. Diablo 4
  11. Crash Team Rumble
  12. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC
  13. Armored Core VI Fires of Rubicon
  14. Final Fantasy 16
  15. Star Wars Jedi: Survivor’s
  16. Suicide Squad: Kill the Justice League
  17. Horizon Forbidden West: Burning Shores DLC
  18. Warhammer 40,000: Space Marine 2
  19. Crime Boss: Rockay City
  20. The Lords of the Fallen: Soulslike Reboot
  21. The Last of Us Part 1 PC
  22. Returnal PC
  23. Baldur's Gate 3
  24. Transformers: Reactive
  25. Banishers: Ghosts of New Eden
  26. Immortals of Aveum
  27. Remnant 2
  28. After Us
  29. Dune: Awakening

İşte bazı oyunların fragmanları:

Street Fighter 6

Dünyanın belki de en popüler dövüş oyunlarından biri olan Street Fighter 6'nın etkinlik öncesi sızdırılmış olmasına rağmen tanıtımı yapıldı. 2 Haziran 2023'de çıkacak oyunun 599 TL'lik bir fiyatı olacak. 

 

Hades 2

Yılın beklenen duyuruları arasında yer alan Hades 2 hakkında tüm detaylar paylaşılmadı. Oyun hakkında 2023 yılında daha çok bilgi elde edeceğiz.

 

Death Stranding 2 

İlk oyunu 2019 yılında yayınlanan oyun büyük ses getirmiş ve oldukça da sevilmişti. Tanıtıldığı dönemde pek çok ödüle aday gösterilen oyunun ikincisi ise yolda. 

 

Tekken 8 

Bir diğer oyun dünyasının sevdiği dövüş oyunu Tekken 8 de bu etkinlik kapsamında duyuruldu.

 

Diablo 4

Önceki serileri ile ses getiren oyun, 6 Haziran 2023 tarihinde 1.199 TL'den başlayan fiyatlara satın alınıp oynanabilecek.

 

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC 

 

Star Wars Jedi: Survivor's

 


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