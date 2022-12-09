The Game Awards 2022'de duyurulan yeni oyunlar

09 Aralık 2022 Cuma, 12:01

Bu yılın en iyi oyunlarını açıklayan The Game Awards, aynı zamanda yeni oyunları da duyurdu. Heyecanlandıran oyun duyuruları arasında Hades 2 gibi bir süredir beklenen oyunlar da var.

OYUNLARIN FRAGMANLARI DA YAYINLANDI

İşte oyun gecesine damga vuran ve The Game Awards 2022'de duyurulan tüm oyunlar şu şekilde:

Hell Boy: Web of Wyrd Among Us Hide-and-seek Street Fighter 6 Hades 2 Judas Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon Earthblade Death Stranding 2 Tekken 8 Diablo 4 Crash Team Rumble Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC Armored Core VI Fires of Rubicon Final Fantasy 16 Star Wars Jedi: Survivor’s Suicide Squad: Kill the Justice League Horizon Forbidden West: Burning Shores DLC Warhammer 40,000: Space Marine 2 Crime Boss: Rockay City The Lords of the Fallen: Soulslike Reboot The Last of Us Part 1 PC Returnal PC Baldur's Gate 3 Transformers: Reactive Banishers: Ghosts of New Eden Immortals of Aveum Remnant 2 After Us Dune: Awakening

İşte bazı oyunların fragmanları:

Street Fighter 6

Dünyanın belki de en popüler dövüş oyunlarından biri olan Street Fighter 6'nın etkinlik öncesi sızdırılmış olmasına rağmen tanıtımı yapıldı. 2 Haziran 2023'de çıkacak oyunun 599 TL'lik bir fiyatı olacak.

Hades 2

Yılın beklenen duyuruları arasında yer alan Hades 2 hakkında tüm detaylar paylaşılmadı. Oyun hakkında 2023 yılında daha çok bilgi elde edeceğiz.

Death Stranding 2

İlk oyunu 2019 yılında yayınlanan oyun büyük ses getirmiş ve oldukça da sevilmişti. Tanıtıldığı dönemde pek çok ödüle aday gösterilen oyunun ikincisi ise yolda.

Tekken 8

Bir diğer oyun dünyasının sevdiği dövüş oyunu Tekken 8 de bu etkinlik kapsamında duyuruldu.

Diablo 4

Önceki serileri ile ses getiren oyun, 6 Haziran 2023 tarihinde 1.199 TL'den başlayan fiyatlara satın alınıp oynanabilecek.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC

Star Wars Jedi: Survivor's