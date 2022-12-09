The Game Awards 2022'de duyurulan yeni oyunlar
Türkiye saatiyle gece yarısı canlı yayınlanan etkinlikte yılın en iyi oyunları açıklanırken aynı zamanda tanıtılması beklenen oyunlar da duyuruldu.
Bu yılın en iyi oyunlarını açıklayan The Game Awards, aynı zamanda yeni oyunları da duyurdu. Heyecanlandıran oyun duyuruları arasında Hades 2 gibi bir süredir beklenen oyunlar da var.
OYUNLARIN FRAGMANLARI DA YAYINLANDI
İşte oyun gecesine damga vuran ve The Game Awards 2022'de duyurulan tüm oyunlar şu şekilde:
- Hell Boy: Web of Wyrd
- Among Us Hide-and-seek
- Street Fighter 6
- Hades 2
- Judas
- Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon
- Earthblade
- Death Stranding 2
- Tekken 8
- Diablo 4
- Crash Team Rumble
- Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC
- Armored Core VI Fires of Rubicon
- Final Fantasy 16
- Star Wars Jedi: Survivor’s
- Suicide Squad: Kill the Justice League
- Horizon Forbidden West: Burning Shores DLC
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Crime Boss: Rockay City
- The Lords of the Fallen: Soulslike Reboot
- The Last of Us Part 1 PC
- Returnal PC
- Baldur's Gate 3
- Transformers: Reactive
- Banishers: Ghosts of New Eden
- Immortals of Aveum
- Remnant 2
- After Us
- Dune: Awakening
İşte bazı oyunların fragmanları:
Street Fighter 6
Dünyanın belki de en popüler dövüş oyunlarından biri olan Street Fighter 6'nın etkinlik öncesi sızdırılmış olmasına rağmen tanıtımı yapıldı. 2 Haziran 2023'de çıkacak oyunun 599 TL'lik bir fiyatı olacak.
Hades 2
Yılın beklenen duyuruları arasında yer alan Hades 2 hakkında tüm detaylar paylaşılmadı. Oyun hakkında 2023 yılında daha çok bilgi elde edeceğiz.
Death Stranding 2
İlk oyunu 2019 yılında yayınlanan oyun büyük ses getirmiş ve oldukça da sevilmişti. Tanıtıldığı dönemde pek çok ödüle aday gösterilen oyunun ikincisi ise yolda.
Tekken 8
Bir diğer oyun dünyasının sevdiği dövüş oyunu Tekken 8 de bu etkinlik kapsamında duyuruldu.
Diablo 4
Önceki serileri ile ses getiren oyun, 6 Haziran 2023 tarihinde 1.199 TL'den başlayan fiyatlara satın alınıp oynanabilecek.
Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC
Star Wars Jedi: Survivor's
İlgili Haberler
- The Game Awards 2022'de en iyi oyunlar açıklandı
-
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu
- 'Cemaatimizle gönül bağı var, resmi görevi yok'
- AKP'li isim konuştu
- İçinde kimler yok ki...
- Altay'dan derbi cezalarına tepki!
- Çırağan Sarayı'nda yangın!
- Olayın aslını bilmiyormuş!
- Gazetemizle ilgili hayalini anlattı
- AKP’nin erken seçim planı
- HSK’den o savcıya inceleme kararı