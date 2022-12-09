The Game Awards 2022'de en iyi oyunlar açıklandı
Bu yılın beklenen etkinliklerinden biri olan The Game Awards nihayet gerçekleşti. Bu kapsamda yılın en iyi oyunu da belli oldu.
Bu yıl oyun tarafında oyunseverlerin doyduğu ve keyif aldığı bir yıl oldu. Beklenen birçok oyunun tanıtıldığı 2022 yılı, hayal kırıklıklarına da sahne oldu. Oyun dünyasının merakla beklediği The Game Awards ise Türkiye saatiyle gece üç sularında gerçekleşti. Canlı yayında kazananların açıklandığı törende yeni oyunlar da tanıtıldı.
ELDEN RING YILIN OYUNU SEÇİLDİ
Yılın oyunu adaylıkları arasında ise büyük bir çekişme vardı. Yılın oyunu adaylıklarında, A Plagu Tale: Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarök, Horizon Forbiden West, Stray ve Xenoblade Chronicles 3 gibi oyunlar yer alıyordu. Bu oyunlar arasında Elden Ring kendini göstermeyi başardı ve (pek çok oyun listesinde olduğu gibi) yılın en iyi oyunu olmayı başardı.
Sadece yılın oyunu değil, farklı kategorilerde de oyunlar listelendi. En iyi oyun yönetmenliğinde ve eni iyi sanat yönetmenliğinde karşımıza yine Elden Ring çıkıyor. En iyi anlatım kategorisinde kazanan ise God of War Ragnarök oluyorken en iyi müzik ve orkestra da God of War Ragnarök'e gidiyor. En iyi ses tasarımı ve en iyi performans kategorilerinde de God of War Ragnarök ödülü kapıyor.
En etkili oyun As Dusk Falls olurken, en iyi devam eden oyun kategorisinde Final Fantasy XIV bizleri karşılıyor. En iyi bağımsız oyun ise Stray oldu. Mobil tarafta ise en iyi oyun ödülü Marvel Snap'e gidiyor. En iyi VR/AR oyunu ise Moss: Book II oldu.
En iyi aksiyon oyunu Bayonette 3 en iyi aksiyon/macera oyunu yine God of War Ragnarök oldu. En iyi RPG ise en iyi oyun ünvanını kapan Elden Ring oldu .
En iyi çok oyunculu oyun Splatoon 3 olurken, yılın içerik üreticisi de Ludwig oldu. En iyi çıkış yapan bağımsız oyun Stray ve en iyi uyarlama oyunu ise Arcane: League of Legends ve en beklenen oyun kategorisinin kazanını ise The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oldu.
E-spor tarafında ise en iyi oyun Valorant olurken, en iyi e-spor oyuncusu Jacob" Yay" Whiteaker-Cloud9 oldu. En iyi e-spor takımı ise Loud seçildi.
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