The Sandbox'ın Metaverse eğitimleri Anadolu'da başladı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 12:39

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 12:39

Dünyanın ilk metaverse platformlarından olan The Sandbox, bilim seferberliği kapsamında Anadolu’da metaverse odaklı eğitimlere başladı. Tokat Zile Cumhuriyet Ortaokulu’nda düzenlenen Web3 Bilim ve Metaverse Seferberliği’nde The Sandbox tarafından öğrencilere, game maker ve Vox edit geliştirme motorları yardımı ile kendi oyunlarını geliştirme eğitimi verildi.

BİR SONRAKİ EĞİTİM 14 OCAK'TA

Bilim Seferberliği, öğrencileri erken yaşta metaverse ve bilimle tanıştırmayı, imkanı olmayan dezavantajlı gruplara, uygun materyaller ile teknoloji götürmeyi hedefliyor. The Sandbox ve YGA katkılarıyla geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen etkinlikte öğrencilere game maker ile kendi dünyalarını metaverse platformuna taşıma fırsatı sunuldu.

The Sandbox Türkiye Ülke Müdürü Arslan Kiran, etkinlikte öğrencilere game maker ile metaverse deneyimlerini oluşturma ve yayınlama imkanlarını anlattı. Etkinliğe katılan öğrencilerin web3 ve metaverse oyun teknolojileri hakkında bilgi birikimlerinin yüksek olduğu gözlenirken, eğitim sonunda gruplar halinde iş paylaşımı yaparak karakter, oyun deneyimi ve oyun içerikleri geliştirebildikleri gözlemlendi. The Sandbox ile Web3 Bilim ve Metaverse Seferberliği 14 Ocak'ta Sivas Merkez Yavuz Selim Ortaokulu'nda devam edecek.

YGA (Young Guru Academy) tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan bilim seferberliği kampanyası bugüne kadar 81 ilde 1318 okulda 527 bin öğrenciyi bilimle buluşturdu. Proje, içinde blok ve satır kodlama imkanı sunan modüllerin de yer aldığı, müfredata uygun şekilde tasarlanmış bilim setleri ile öğrencilere bilimi sevdirmeyi amaçlıyor. Gönüllü kurum ve kişilerin bağışlarıyla büyüyen kampanyada The Sandbox, öğrencileri metaverse teknolojilerinin sağladığı yenilikler hakkında bilinçlendirirken, game maker ve voxedit aracılığıyla metaverse üzerinde kendi deneyimlerini geliştirmeye dair eğitimlere odaklanıyor.

Türkiye’ye 2022’nin Haziran ayında giriş yapan The Sandbox, kasımda düzenlediği "Geleceğe İz Bırak” etkinliğinde sinema, dizi ve oyun alanlarındaki iş ortaklıklarını içeren Turkishverse’in duyurusunu yaptı.