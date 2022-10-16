Zuckerberg'in bacakları Metaverse'te değil sonradan oluşturulmuş

16 Ekim 2022 Pazar, 11:28

Önceki günlerde Zuckerberg, Facebook'un ana şirketi Meta'nın yeni bir sunumunda başrolü üstlendi. Burada Zuckerberg, Meta'nın metaverse platformuna gelen bir dizi yeni teknolojiyi tanıttı. Bunların en önemlilerinden biri bacakların tanıtılmasıydı. Şimdiye kadar, Meta'nın sanal gerçekliğindeki kişilerin avatarları bedenlerinin altı olmadan uçuşan gövdelerden ibaretti.

BACAKLAR YAKINDA GELİYOR OLSA DA ARKASINDA BAŞKA KONULAR VAR

Bu yeni özelliğiyle bilhassa gurur duyuyor gibi görünen Meta, "Bacaklar yakında geliyor" diye haykıran bir tweet attı. Bu acayip cümle anında alay konusu oldu. Ancak yeni bir habere göre, bu tanıtım tamamen göründüğü gibi değildi. UploadVR muhabiri Ian Hamilton'a göre, bu bacaklar aslında metaverse'te oluşturulmadı, bilakis hareket yakalama teknolojisi kullanılarak önceden kaydedildi.

Independent Türkçe'nin haberine göre Hamilton, tanıtımın sadece önizleme mahiyetinde olduğunu ve tasarlanan bacakların gerçek gösteriminin orada yapılmadığını Meta'nın kendisine bildirdiğini söyledi. Hamilton'a göre şirket, "Gelecek şeyin önizlemesini sağlayabilmek için, o segmentte hareket yakalamayla yaratılan animasyonlar kullanıldı" dedi.

Sanal gerçeklik için bacaklar özellikle zorlu. Birçok platformun karakterleri halihazırda bacaklara sahip olsa da onları gerçekten takip etmek zor ve bu nedenle bu bacaklar kişilerin gerçek uzuvlarıyla uyumlu şekilde hareket etmeme eğilimi gösteriyor.

Bu, Zuckerberg ve iş arkadaşının birlikte havaya sıçrayıp bacaklarını çeşitli şekillerde kullandıklarının görüldüğü duyurunun ardından soru işaretlerine yol açmıştı. Meta'nın mevcut VR donanımının bu tür hareketleri takip etmesinin hiçbir yolu yok.

Meta'nın lansman sunumu, şirketin metaverse'le ilgili planlarına dair daha fazla soruya zaten yol açmıştı. Zuckerberg, şirketinin tamamını sanal gerçekliğe yönlendirdiğini açıkça belirtti ancak ilk teknolojisine gösterilen tepki büyük ölçüde olumsuz oldu.

Örneğin, teknoloji eleştirmenleri sanal gerçeklik teknolojisinin düşük kalitesiyle alay etti. Ağustosta Zuckerberg, önceki karakterinin "boş bakmakla" eleştirilmesinin ardından metaverse için yeni bir avatar tanıtmıştı.