The Witcher 3: Wild Hunt satışları yeni bir rekora gidiyor
Yeni yapılan bir açıklamada The Witcher 3: Wild Hunt'ın toplam satışlarının 50 milyonu aştığını duyuruldu.
The Witcher 3: Wild Hunt en son zam haberleriyle gündeme gelmişti ancak geliştirici CD Projekt RED tarafından yapılan yeni duyuruda oyunun 50 milyon satışı geçtiği açıklandı.
Popüler serinin oyunu bir süredir gündemdeydi. Özellikle Netflix'te serinin dizisi yapılanca oyunlara olan ilgi ekstradan artmış oldu.
May 29, 2023
Öte yandan The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings ve The Witcher 3: Wild Hunt'ı içeren serinin toplam satışları ise 75 milyonu geçti.
Oyun PS5, PS4, Xbox Series-One, Nintendo Switch, PC için Steam, Epic ve GOG üzerinden oynanabiliyor.
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