The Witcher 3 için güncelleme tarihi verildi
Witcher serisinin popüler oyunlarından biri olan The Witcher 3: Wild Hunt için aralık ayında yeni bir güncelleme geliyor.
Oyunlarının ardından Netflix tarafından dizi olarak uyarlanan serinin yeni oyunları merakla takip edilirken yaklaşık 7 yıl önce tanıtılan The Witcher 3: Wild Hunt için yeni bir güncellemenin yolda olduğu duyuruldu.
THE WITCHER 3 İÇİN YENİ GÜNCELLEME ARALIK AYINDA SUNULACAK
Witcher serisinnin oyunseverler için en popüleri olan Wild Hunt, yenilenecak. Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan duyuruda 14 Aralık'ta oyunun yeni güncellemesinin geleceği aktarıldı. The Witcher 3: Wild Hunt'a sahip her oyuncunun ücretsiz olarak bu güncellemeyi indirebileceğinin özellikle altı çizildi.
Oyunun bu güncellemesi aslında uzun bir süredir bekleniyor. Güncelleme pakedinin içinde ise oyun içindeki görsel ve teknik geliştirmeler yer alacak. Bunun yanında Netflix'teki diziye gönderme yapan ve indirilebilir içerikler sunulacak.
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