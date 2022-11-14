The Witcher 3 için güncelleme tarihi verildi

14 Kasım 2022 Pazartesi, 23:35

Oyunlarının ardından Netflix tarafından dizi olarak uyarlanan serinin yeni oyunları merakla takip edilirken yaklaşık 7 yıl önce tanıtılan The Witcher 3: Wild Hunt için yeni bir güncellemenin yolda olduğu duyuruldu.

THE WITCHER 3 İÇİN YENİ GÜNCELLEME ARALIK AYINDA SUNULACAK

Witcher serisinnin oyunseverler için en popüleri olan Wild Hunt, yenilenecak. Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan duyuruda 14 Aralık'ta oyunun yeni güncellemesinin geleceği aktarıldı. The Witcher 3: Wild Hunt'a sahip her oyuncunun ücretsiz olarak bu güncellemeyi indirebileceğinin özellikle altı çizildi.

Oyunun bu güncellemesi aslında uzun bir süredir bekleniyor. Güncelleme pakedinin içinde ise oyun içindeki görsel ve teknik geliştirmeler yer alacak. Bunun yanında Netflix'teki diziye gönderme yapan ve indirilebilir içerikler sunulacak.