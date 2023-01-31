Steam'de The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077'ye zam geldi!

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:29

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 12:29

Steam'deki oyunlara bir süredir özellikle Türkiye'de zam gelmiyordu. Ancak sonradan güncellenen kur sonrası bazı oyunlar zamlanmıştı. O zamlara şimdi de The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077'nin de yer aldığı popüler oyunlara imza atan CD Projekt RED tarafından zam geldi.

Oyunların yüzde 400'ün üzerinde zamlanması oyunseverlerin eleştirmesine neden oldu.

YAŞANAN ZAM DALGASI DİĞER OYUNLARI DA ETKİLEYEBİLİR

Steam'deki bazı oyunlara gelen zamlar ile fiyatları binlerce TL'ye ulaşan oyunlar görüyoruz. Ancak en azından The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 gibi popüler oyunlar halen bin TL'nin altında.

Yeni zamla beraber oyunların güncel fiyatları şu şekilde oldu: