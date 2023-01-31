Steam'de The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077'ye zam geldi!
CD Projekt RED'in oyunlarına yaptığı zam sosyal medyanın gündeminde yer aldı.
Steam'deki oyunlara bir süredir özellikle Türkiye'de zam gelmiyordu. Ancak sonradan güncellenen kur sonrası bazı oyunlar zamlanmıştı. O zamlara şimdi de The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077'nin de yer aldığı popüler oyunlara imza atan CD Projekt RED tarafından zam geldi.
Oyunların yüzde 400'ün üzerinde zamlanması oyunseverlerin eleştirmesine neden oldu.
YAŞANAN ZAM DALGASI DİĞER OYUNLARI DA ETKİLEYEBİLİR
Steam'deki bazı oyunlara gelen zamlar ile fiyatları binlerce TL'ye ulaşan oyunlar görüyoruz. Ancak en azından The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 gibi popüler oyunlar halen bin TL'nin altında.
Yeni zamla beraber oyunların güncel fiyatları şu şekilde oldu:
- The Witcher 3: Wild Hunt: 59,99 TL - 249,99 TL (yüzde 317)
- The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine: 39,99 TL - 119,99 TL (yüzde 200)
- The Witcher 3: Wild Hunt – Hearts of Stone: 19,99 TL - 89,99 TL (yüzde 350)
- The Witcher 3: Wild Hunt – Expansion Pass: 49,99 TL - 199,99 TL (yüzde 300)
- The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition: 74,99 TL - 399,99 TL (yüzde 433)
- Cyberpunk 2077: 249 TL - 499 TL
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