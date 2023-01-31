Steam'de The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077'ye zam geldi!

CD Projekt RED'in oyunlarına yaptığı zam sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:29
Steam'de The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077'ye zam geldi!
Abone Ol google-news

Steam'deki oyunlara bir süredir özellikle Türkiye'de zam gelmiyordu. Ancak sonradan güncellenen kur sonrası bazı oyunlar zamlanmıştı. O zamlara şimdi de The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077'nin de yer aldığı popüler oyunlara imza atan CD Projekt RED tarafından zam geldi.

Oyunların yüzde 400'ün üzerinde zamlanması oyunseverlerin eleştirmesine neden oldu. 

YAŞANAN ZAM DALGASI DİĞER OYUNLARI DA ETKİLEYEBİLİR

Steam'deki bazı oyunlara gelen zamlar ile fiyatları binlerce TL'ye ulaşan oyunlar görüyoruz. Ancak en azından The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 gibi popüler oyunlar halen bin TL'nin altında.

Yeni zamla beraber oyunların güncel fiyatları şu şekilde oldu:

  • The Witcher 3: Wild Hunt: 59,99 TL - 249,99 TL (yüzde 317)
  • The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine: 39,99 TL - 119,99 TL (yüzde 200)
  • The Witcher 3: Wild Hunt – Hearts of Stone: 19,99 TL - 89,99 TL (yüzde 350)
  • The Witcher 3: Wild Hunt – Expansion Pass: 49,99 TL - 199,99 TL (yüzde 300)
  • The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition: 74,99 TL - 399,99 TL (yüzde 433)
  • Cyberpunk 2077: 249 TL - 499 TL

The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 The Witcher 3 The Witcher 3: Wild Hunt The Witcher 3: Wild Hunt güncelleme Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 özel sürüm

İlgili Haberler

Valve’ın el konsolu Steam Deck yeni bir rekor kırdı

Valve’ın el konsolu Steam Deck yeni bir rekor kırdı
Steam'deki ilginç oyun: Tam 17 bin TL'den satışa çıktı

Steam'deki ilginç oyun: Tam 17 bin TL'den satışa çıktı
Daha çıkmadan Steam'de en çok satan oyun olmaya başardı

Daha çıkmadan Steam'de en çok satan oyun olmaya başardı

En Çok Okunan Haberler