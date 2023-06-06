Tianzhou-5 kargo uzay aracı, uzay istasyonuyla yeniden kenetlendi

Tianzhou-5 kargo uzay aracının, 33 günlük bağımsız uçuşun ardından yörüngedeki uzay istasyonu kombinasyonuyla yeniden kenetlendiğini duyurdu.

Xinhua
Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:15
Tianzhou-5 kargo uzay aracı, uzay istasyonuyla yeniden kenetlendi
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Yapılan açıklamaya göre kargo uzay aracı, Beijing saatiyle sabah 03.10'da buluşma ve kenetlenmeyi gerçekleştirdi. CMSA, şu anda kombinasyonun iyi durumda olduğunu ve müteakip çalışmaların planlandığı şekilde yürütüleceğini bildirdi.

Uzay istasyonuna malzeme, yakıt ve deney araçları götüren uzay aracı geçen yılın Kasım ayında fırlatılmıştı. Araç, 5 Mayıs'ta uzay istasyonu kombinasyonundan ayrılarak bağımsız uçuşa başlamıştı.


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