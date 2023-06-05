SpaceX, 22 Starlink uydusunu başarılı şekilde uzaya gönderdi

Yayınlanma: 05.06.2023 - 10:44

Güncelleme: 05.06.2023 - 10:44

SpaceX, kötü hava koşullarına rağmen 22 Starlink uydusunu başarılı şekilde uzaya gönderdi. Yüzde 50 oranında iyi kalkış verilen uydular Dünya yörüngesine gönderildi.

Şu anda halihazırdaki Starlink uyduları hakkında da en güncel bilgiler aktarıldı.

Bu kapsamda Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden astronom Jonathan McDowell, 4 bin 162'nin çalışır durumda olduğu 3 bin 542 uydunun aktif olduğunu ve toplamda 4 bin 198 uydunun yörüngede yer aldığını aktardı.