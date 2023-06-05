Yusuf Güney'den ‘uzaylı’ açıklaması: ‘Çok acayip şeyler yaşayacağız, yaşanınca tekrar konuşalım’

Yayınlanma: 05.06.2023 - 15:33

Güncelleme: 05.06.2023 - 15:33

Şarkıcı Yusuf Güney mekana sahne almaya geldiği sırada gazetecilere konuştu. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) paylaştığı UFO görüntüleri hakkında konuşan Güney, şu ifadeleri kullandı:

“Ne oldu şimdi? Manyak bunlar ya. Geçen sene söyledim zaten, şubat ayından itibaren başlayacaklarını ve dünyaya geleceklerini ben söyledim. Yavaş yavaş varlığına inanacağız. Bir de gerçekleri değil sahteleri gönderip duruyorlar buraya. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşayacağız. 2030'dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence. Olaylar yaşanınca tekrar konuşalım.”

UZAYA GİTTİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Şarkıcı Güney daha önce ''Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım” demişti.