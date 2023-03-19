TikTok algoritması artık sıfırlanabilecek!

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 13:03

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 13:03

Çin merkezli sosyal medya platormu TikTok son zamanlarda yasaklar ile gündeme gelirken birçok ülke de uygulamaya erişim kısıtlaması getiriyor.

Buna rağmen geri adım atmayan TikTok, yeni özellikler ile kullanıcılarına hizmet sunmaya devam ediyor. Platform, son yayınladığı özellikle birlikte, artık algoritma sıfırlamaya imkân tanıyacak.

ALGORİTMA YENİ BİR KULLANICI GİBİ DAVRANACAK

TikTok gibi büyük sosyal medya platformlarında, çeşitli yazılımlar ile desteklenen algoritmalar bulunuyor. Bu algoritmalar kullanıcıların davranışlarını takip ediyor. Daha sonra elde edilen bu verileri kullanılarak, kullanıcılara uygun olan paylaşımlar gösterilmeye başlanıyor.

Örnek olarak; algoritma sizin sürekli olarak kedi ve köpek gibi hayvan videoları izlediğinizi not alıyor. Daha sonra algoritma, bu tür paylaşımları kullanıcılara daha çok gösteriyor. Bu sayede de, daha iyi bir kullanıcı denemeyimi sunmayı planlıyor.

Ancak bir süre sonra bu paylaşımlar kullanıcıların hoşuna gitmemeye başladığında, hâlâ gösterilmeye devam ediyor. Bu durumda kullanıcılar, platformdan uzaklaşabiliyor. Bunun farkında olan TikTok, artık algoritmayı sıfırlamanıza imkân sağlayacak yeni bir özellik getirdi.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar algoritmalarını sıfırlayarak, yeni bir kullanıcıymış gibi TikTok'u kullanabilecek. Platform bu sayede kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Şimdilik belirli sayıda kullanıcıya açılmış olan özellik, ilerleyen dönemlerde bütün kullanıcılara sunulacak.