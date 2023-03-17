TikTok'a bir ceza da İngiltere'den geldi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 17:13

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 17:13

Dünya'nın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, son zamanlarda devletler tarafından gelen yasaklar ile gündeme geliyor. Ülkeler TikTok'un Çin hükümetine yakınlığı ve dünya çapında birçok kullanıcı verisini tutmasından dolayı yasaklar getiriyor.

BİR YASAK DA İNGİLTERE'DEN

Çinli ByteDance şirketine ait sosyal medya uygulaması TikTok'a geçen günlerde ABD, Yeni Zellanda ve Kanada erişim yasağı getirmişti. Son gelişmelere göre sosyal medya uygulamasına bir yasak da İngiltere'den geldi. İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Oliver Dowden, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, kamuya ait telefon ve diğer elektronik cihazlarda TikTok kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Kararın, güvenlik gerekçeleri ile alındığını belirten Dowden, "Bu aslında önemli bir önlem. Hükümet genelinde TikTok uygulamasının kullanımının sınırlı olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte aslında bir siber temizlik sağlayacağız. Yasak, devlete ait cihazlar için geçerli. Kamu çalışanlarının, bakanların ya da diğer kişilerin kişisel cihazları elbette yasak kapsamında değil" dedi.