TikTok, mesajlaşma tarafında uçtan uca şifreleme eklemeyecek

4.03.2026 19:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Dünyanın en popüler sosyal platformlarından biri olan TikTok, direkt mesajlar tarafında uçtan uca şifreleme altyapısı sunmayacak.

Popüler sosyal medya platformları eğer mesajlaşma hizmeti de sunuyorsa altyapısına uçtan uca şifreleme imkanını getirmek için çabalıyor. TikTok ise BBC'ye yaptığı resmi açıklamada bu imkanın güvenlik getirmekten ziyade azaltacağını savunuyor. 

TikTok'un başındaki şirket ByteDance yetkilileri, gerektiğinde kolluk kuvvetlerine mesajların iletilmesinde bu uçtan uca şifrelemenin bir bariyer oluşturacağını belirtiyor ve kötü sonuçlar doğurabileceği için bu altyapının getirilmeyeceğini vurguluyor. 

Şirket, uygulama içinde gönderilen mesajların standart şifreleme ile korunduğunu ve mesajlara sadece yetkili çalışanların erişebildiğini aktardı. Mesajlara erişim ise resmi makamlardan bir talep gelirse mümkün olacak.

