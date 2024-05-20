TikTok şaşırtan yeni bir özelliği getirmeye hazırlanıyor

TikTok, izleyicilerinin uzun içerikleri izleyip izlemeyeceğini test edecek. Platforma 60 dakikalık videolar yüklenebilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 12:11
TikTok şaşırtan yeni bir özelliği getirmeye hazırlanıyor
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TikTok kısa içeriklerin paylaşılmasıyla popüler olsa da yeni bir özellik test etmeye başladı. Buna göre TikTok, kullanıcıların 60 dakikalık videoları izleyip, izlemediğini kontrol ediyor. Eğer kullanıcılardan olumlu geri dönüş alırsa TikTok'ta uzun video izleme dönemi başlayacak. 

TIKTOK'TA İLERLEYEN DÖNEMDE UZUN VİDEOLAR YER ALABİLİR

TechCrunch'ın aktardığına göre özellik bazı kullanıcılar ile denenmeye başlandı.

Daha önce de Matt Navarra tarafından yeni yükleme sınırı, Threads hesabında ''60 dakikaya kadar video yükleyin! Uygulamanızın güncel olduğundan emin olun, ardından uygulamanızdan veya tiktok.com'dan yüklemeyi deneyin'' bildirimi paylaşılmıştı.


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